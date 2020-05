Lukija ihmettelee: mikä erityinen koronariski Karanojalla on? – Kiertokapula noudattaa tiukkoja koronarajoituksia

Hämeen Sanomien lukija ihmettelee, mikä erityinen koronariski Karanojan jätteidenkäsittelyalueella on? Miksi alue on kiinni toukokuussa viikonloppuisin, kun keväällä kertyy paljon puutarhajätettä? Mikä riski puutarhajätteen tuomisessa on, kun asiakkaat tyhjentävät kuormansa itse?

Lukija korostaa, että vaakatyöntekijät ovat kopissa ja antavat maksupäätteen ikkunan raosta, käteistä ei käytetä ja liikennevalot ohjaavat kulkua.

Vaakaesimies Sampsa Vuoriston mukaan puutarhajätteen purkamisessa ei juuri olekaan koronariskiä, vaan riskit koskevat lähinnä vaakatoimiston henkilökuntaa.

– Kiireisimpinä päivinä luukulla käy satoja asiakkaita. Vaikka työntekijät ovat kopissa pleksin takana, aukko luukussa on.

Jos asiakas tai työntekijä aivastaa, voivat pisarat levitä koppiin tai kopista autoon.

Lue myös: Kiertokapula toivoo, että asiakkaat välttäisivät turhia käyntejä asemilla – Koronaepidemia vaikuttaa myös jätehuoltoon (21.3.2020)

– Huhtikuussa Karanojalle tuotiin päivittäin keskimäärin 80 puutarhakuormaa, eli ruuhkaisimpina päivinä puutarhajätettä tuotiin pitkälle toista sataa kuormaa.

Puutarhajätettä on tuotu Kiertokapulan kaikille viidelle jätteidenkäsittelyalueelle maalis-huhtikuuna aikana reilu 30 prosenttia enemmän kuin viime vuonna vastaavaan aikaan.

Kymmenen vaakatyöntekijää ja viisi jätteidenkäsittelyaluetta

– Meillä on yhteensä kymmenen vaakatyöntekijää. Jätteidenkäsittelyalueita on viisi. Vaakaohjelmiston opettelu vie aikansa, joten korvaavaa työntekijää ei heti löydy, viestintäpäällikkö Piia Kokko toteaa.

Vaarana on myös, että sairastunut työntekijä tartuttaa työtoverinsa tai heidät joudutaan asettamaan kotikaranteeniin. Jos vaakatyöntekijöitä joudutaan siirtämään asemien välillä, tarkoittaisi se pahimmassa tapauksessa jonkun Kiertokapulan aseman sulkemista joksikin aikaa.

Viikonloput pidetään suljettuina, koska silloin ihmisiä liikkuu eniten, ja väentungosta halutaan nyt välttää.

Vain kymmenen kerrallaan

Alueille päästetään vain kymmenen asiakasta kerrallaan, vaikka esimerkiksi Karanoja on alueena laaja.

– Noudatamme hallituksen linjausta koskien 10 hengen kokoontumisia. Tämä on (korona-ajan) varautumisryhmämme linjaus. Vastaavanlaisia rajoituksia on käytössä myös muilla jätehuoltoyhtiöillä, Vuoristo sanoo.

Kokon mukaan hallituksen maanantaina ilmoittamat uudet linjaukset tullaan huomioimaan, mutta vielä tässä vaiheessa hän ei pysty kommentoimaan asiointirajoitusten höllentämisen tai purkamisen ajankohtaa.

Pahimmat jonot Karanojalla ja ruuhkaisin päivä maanantai

Pahimmat jonot ovat Kiertokapulan asemista olleet Karanojalla. Asioimiseen menee aikaa, koska etäisyydet kentällä ovat suuret.

Pahin ruuhka-aika on Vuoriston mukaan maanantaisin sekä perjantaisin. Rauhallisempaa alueella olisi asioida ennen kello 16.

Vuoristo kannustaa ihmisiä siirtämään asemalla käyntejä tuonnemmaksi, jos vain mahdollista.

Palautetta Kiertokapulan tiukoista koronarajoituksista on tullut Vuoriston mukaan ”yllättävän vähän”.