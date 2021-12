Lukijan aihe: Hirsimäen metsiin ilmestyi metsäyhtiön nauhoja - Mitä asukkaiden lähimetsälle oikein tapahtuu?

Hirsimäen asuinalueen pohjoislaidalla sijaitsevan metsän puihin on ilmestynyt metsäyhtiön punaisia nauhoja, joilla on merkitty kaadettavaksi tai harvennettavaksi aiottu alue. Tämä on herättänyt alueen asukkaissa huolta asuinalueelle leimallisten ja ulkoilijoille rakkaiden lähimetsien puolesta. Mitä Hirsimäen metsissä oikein tapahtuu, Hämeenlinnan kaupungin metsätalousinsinööri Mika Rantonen? – Vuokontien ja Esikontien välisen linjan pohjoispuolelle jäävälle alueelle tehdään nyt 3,8 hehtaarin...

