Lukijan aihe: Miksi kaupungin paraatipaikat ovat kitkemättä? Puistotyönjohtaja vastaa

Hämeen Sanomien lukija ihmetteli, miksi kaupungin keskeisten paikkojen on annettu kasvaa täyteen rikkaruohoja. Raatihuoneen edustalla, kävelykatu Reskalla ja keskustan liikenteenjakajissa rehottaa reilun kokoista voikukkaa, tatarta ja jopa takiaisia. Alueella liikkuu paljon myös turisteja, ja hoitamattomuus on lukijan mielestä huono käyntikortti. Mistä on kysymys? Rikkaruohojen poistamisesta alueelta vastaa Hämeenlinnan kaupungin puistotyö. Puistotyönjohtaja Pekka Luotonen sanoo, että...