Lukiokadun silta valmistuu aikataulussa, vaikka se olikin luultua huonokuntoisempi

Moottoritie pysyy katetunnelin kohdalla edelleen yksikaistaisena Lukiokadun sillan remontin takia. Myöskään suljettuja ramppeja ei avata ennen kuin sillan remontti sen sallii.

Lukiokadun silta on ollut luultua huonokuntoisempi. Toukokuusta lähtien remontissa olleen sillan pitäisi kuitenkin tulla valmiiksi aikataulun mukaan lokakuun loppuun mennessä.

Hämeenlinnan vt rakennuttajapäällikkö Jere Takalan mukaan etenkin vuonna 1963 rakennetun sillan alapuoliset pilarit ovat olleet paljon luultua huonommassa kunnossa. Tiesuola on heikentänyt vuosien ja vuosikymmenten kuluessa betonin lujuutta. Urakassa on jouduttu myös korjaamaan vanhasta betonista ja normaalista kulumisesta johtuvia ongelmia.

– Betonin heikkeneminen on todella tyypillinen ongelma, mutta se on aiheuttanut meille merkittäviä lisätöitä. Tällä hetkellä töitä tehdään sekä sillan alapuolella että kannella, Takala kertoo.

Tiemerkinnät lähipäivinä

Moottoritien järjestelyt saadaan päällystystyömaan osalta valmiiksi aivan lähipäivinä, kun maantielle päästään tekemään tiemerkintöjä.

Juuri asvaltoidulle väylälle on määrä maalata tiemerkinnät vielä tällä viikolla mikäli sääolosuhteet sen vain sallivat.

Tämän jälkeen päällystystyömaan osalta voidaan nopeusrajoitukset taas nostaa normaalitasolle.

Väyläviraston kunnossapidon asiantuntija Ossi Saarinen kertoo, että väylän tiemerkinnät ovat myöhässä tavoiteaikataulustaan.

– Uusien tiemerkintöjen pitäisi olla valmiina kolme viikon kuluttua päällystystöiden valmistumisesta. Tavallisesti ne ovat valmiita jo kahdessa viikossa, ellei tielle jyrsitä vielä tärinää, Saarinen sanoo.

Saarinen muistuttaa, että tiemerkintöjä ei voida tehdä esimerkiksi kovien sateiden aikana. Käytännössä teitä merkitään ja asvaltoidaan Suomessa toukokuusta lokakuun puoliväliin eli talven tuloon asti.

Keltainen peitetään valkoisella

Uuden tieliikennelain myötä keltaiset sulkuviivat, varoitusviivat ja sulkualueet ovat muuttumassa valkoisiksi. Saarisen mukaan uusista sulkuviivoista on maalattu koko maassa jo 40 prosenttia.

– Siirtymäaika on kolme vuotta kesään 2023 asti. Aluksi tiellä näkyy sekä keltaisia että valkoisia viivoja, sillä valkoiset maalataan suoraan keltaisten päälle, Saarinen sanoo.

Vanhoja merkintöjä ei poisteta teiltä kustannusten takia. Merkintöjä kunnostetaan pikkuhiljaa niin, että liikennettä häiritään mahdollisimman vähän.

Kunnossapidon asiantuntija Ossi Saarinen kertoo, että alhainen bitumin hinta on auttanut Väylävirastoa teiden päällystämisessä. Päällystämiseen on ollut tänä vuonna käytössä noin 220 miljoonaa euroa. Sillä on saatu päällystettyä koko maassa noin 3800 kilometriä teitä.

– Tilanne on hyvä tämän vuoden osalta, mutta koskaan ei tiedä, miten rahoitustilanne elää jatkossa. Esimerkiksi viime vuonna saatiin päällystettyä vain puolet tämänvuotisesta, Saarinen sanoo.

Tiemerkintöjen uusimiseen kuluu Suomessa arviolta noin 25 miljoonaa euroa vuodessa.