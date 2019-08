Tulevaisuudessa lukiosta valmistuvilla on oikeus opinto-ohjaukseen myös opintojensa päätyttyä. Jälkiopinto-ohjaus on osa vuonna 2021 voimaan tulevaa lukiouudistusta. Opinto-ohjausta on lisätty lukioissa hiljattain myös muilta osin. Aiemmin ohjausta sai yhden pakollisen...