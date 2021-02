Huomasitko nämä jutut? Poimimme 6 lukuvinkkiä viikon aluksi

Tapahtumateollisuuden ahdinko on kärjistymässä, kun koronakriisi on kestänyt lähes vuoden ja yleisötapahtumia on päästy järjestämään vain kourallinen. Myös hämeenlinnalaisilta tapahtuma-alan ammattilaisilta koronakriisi on vienyt yleisöt ja vähintään ison osan töistä.

Tiedekansallispuistoa valmistelevan alueellisen työryhmän urakka on vasta alkanut, mutta kuraa on satanut niskaan jo sankokaupalla. Työryhmää johtava professori Atte Korhola ymmärtää voimakkaan keskustelun ja uskoo, että monet pelot hälvenevät matkan varrella. Korholan mukaan Evon alue on tulevaisuudessa korvaamaton.

Harry ja Meghan menettivät viimeisetkin kuninkaalliset edustustehtävänsä. Vaikka he saavat vastineeksi vapautta, Windsoreiden ”yt-neuvotteluiden” tulosta on vaikea pitää muuna kuin kuningatar Elisabetin voittona, kirjoittaa uutispäällikkö Markku Uhari analyysissään.

Automaatit ovat syöneet huoltoasemat melkein sukupuuton partaalle. Aikoinaan asiakas oli kuningas, joka ei saanut liata käsiään asemalla.

Useimmiten virheet huomataan hyvissä ajoin ennen julkaisua. Joskus kuitenkin lipsahtaa. Tässä jutussa tunnustamme muutaman Hämeen Sanomissa käyneen vahingon ja paljastamme pari, joita ei sittenkään julkaistu kuin vasta nyt.

Nykytekniikka on tuonut todentuntua Panssarikoulun upseerioppilaiden loppusotaan. Lennokit tarkkailevat taistelukenttää, ja simulaattorijärjestelmä seuraa jokaista liikettä ja osumaa reaaliaikaisesti. Kävimme tutustumassa harjoitukseen yhtenä talven kylmimmistä päivistä.