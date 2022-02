Lumiaura voi Hämeenlinnassa ehtiä kotikadullesi vasta viikkojen päästä – Katso tästä kaupungin aurausjärjestys

Auraaja saa työskennellä putkeen korkeintaan tietyn aikaa, jonka jälkeen on pakko lähteä lepäämään. Henkilökuntaa on katujen kunnossapidosta vähennetty rajusti viimeisen kymmenen vuoden aikana. Juttu on julkaistu ensimmäisen kerran 15.1.2021.