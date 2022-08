Lumon asiakkaiden on tehtävä nopeasti uusi sähkösopimus

Lumon asiakkaiden on pakko tehdä sopimus sähkön ostamisesta jonkin toisen yhtiön kanssa. Lumon sähköntoimitukset asiakkailleen päättyvät 1. syyskuuta, mutta käytännössä sähköjä ei katkaista vielä tuolloin. Verkkoyhtiö on velvollinen lähettämään asiakkailleen ilmoituksen sähkönjakelun keskeyttämisestä. Verkkoyhtiön on huolehdittava sähkön toimittamisesta kolme viikkoa ilmoituksen lähettämisestä. Määräaika lasketaan ilmoituksen lähettämispäivästä. Energiavirasto muistuttaa, että uudelle sähkönmyyjälle on annettava vähintään 14...