Lupa heltisi viime hetkellä: Perinteinen Lasipäivä järjestetään Riihimäellä lauantaina

Koronan takia myyntipaikkojen määrää on rajoitettu ja aluetta laajennettu.

Suomen Lasimuseon ystävien järjestämä perinteinen Lasipäivä järjestetään tänäkin vuonna. Yhdistys on saanut virallisen luvan poliisilta.

Lasipäivä eli vintagelasin myyntitapahtuma järjestetään Riihimäellä Suomen lasimuseon pihapiirissä (Tehtaankatu 23, Riihimäki). Tapahtuma piti järjestää jo aiemmin, mutta se siirrettiin elokuulle ja luvan saantia jouduttiin jännittämään lähes loppumetreille.

Myyntipaikkoja normaalia vähemmän

Järjestäjät kertovat, että koronan takia myyntipaikkoja on vähemmän kuin aiemmilla kerroilla eli 70 kappaletta. Ne on myös sijoitettu harvempaan ja laajemmalle alueelle kuin aiemmin.

Nämä järjestelyt koskevat vain tätä vuotta, ensi vuonna on tarkoitus palata vuoden 2019 paikoille.

Tapahtuma on lauantaina 8. elokuuta avoinna kello 10–15. Järjestäjien mukaan ruuhkaisinta tapahtumassa on yleensä kello 11–13, joten sitä ajankohtaa voi yrittää välttää. Yleensä Lasipäivä on houkutellut paikalle 4 000–5 000 kävijää, mutta koronaepidemian takia nyt paikalle odotetaan vähemmän vieraita.

Ohjeiden mukaan Lasipäivään ei pidä tulla myymään eikä asiakkaaksi, jos on koronaan viittaavia oireita. Järjestäjät suosittelevat myös kasvosuojuksen ja suojakäsineiden käyttöä, jos aikoo kosketella myyntipöydillä olevia esineitä.

Tarvittaessa alueelle pääsyä rajoitetaan, jos se ruuhkautuu.