Luupäistä Eleanoriin ja näyttelyiden voittajaksi - Mika Santala taikoo romuista kaunottaria: On yksi auto, josta hän ei luovu

Renkolainen Mika Santala taikoo romuista kaunottaria. Entisöidessään Essex Super Six -autoa, hän olisi rakentanut kaksi omakotitaloa.

Kuvio menee näin:

On talvi-ilta. Mies selaa nettiä. Rinnassa muljahtaa, kun ruudulle osuu iäkäs, amerikkalainen kaunotar. Kuten esimerkiksi vuosimallin 1935 Ford.

Merkillä ei ole väliä, kunhan auto on harvinainen, vanha ja sen avulla pääsee haastamaan omat taidot.

Mies tekee kaupat ja auto saapuu kotipihaan. Mielessä pyörii alustava visio lopputuloksesta. Vision tähden auto on laitettava palasiksi.

Noin kolmen vuoden kuluttua autotallista kuoriutuu upea, metallinhohtoinen kaunotar.

Renkolainen Mika Santala on käynyt tämän prosessin läpi noin 20 kertaa. Kolme vuotta on lyhyt aika autojen entisöinnin mittarilla. Talvisin Santalalla on töiden puolesta aikaa, ja apuna pitkäjänteinen luonne.

– Tämä on moneen kertaan tekemistä, Santala kiteyttää.

Alkuperäinen visio auton lopputuloksesta ehtii muuttua moneen kertaan. Suunnitelmat eivät toimi. Lokasuojasta tulee liian leveä ja kömpelö, uutta moottoria ei saa mahtumaan pellin alle ilman soveltamista.

V8-kelkka kääntyi kaverin ansiosta

– Kun auton saa kuntoon, ja ajelet tuolla, ihmiset tulevat kyselemään, mies vastaa kysymykseen, mikä harrastuksessa koukuttaa.

On mukavaa, että muut näkevät, mitä mies on autotallissaan puurtanut, mihin omat taidot ovat yltäneet ja miten ongelmakohdat on ratkaistu.

– Mikalla on silmää toteuttaa asioita. Häneltä tulee hyvännäköisiä kokonaisuuksia, Santalan kaveri ja autoharrastaja Mika Kuusivaara kehuu.

Kuusivaara on seurannut kaverinsa touhuja jo 30 vuotta.

Santalan autoharrastus alkoi 12-vuotiaana, jolloin hän ”laitteli luupäitä” ja ajoi niillä jäärataa.

– Inhosin V8:ja yli kaiken, mutta tuo sai minut ylipuhuttua Mustangin ostamiseen ja V8-touhuihin, Santala sanoo viitaten Kuusivaaraan.

– Kai se oli se voima, kun huomasi, että ne kulkevat vähän paremmin. Onhan se uskottavampaa, kun niissä on voimaa.

Yksi autotalli ei riitä

Santalalla on kolme autotallia ja neljä harrasteautoa eli romua.

Yksi niistä on valkoinen, vihreää helmiäistä auringon valossa hohtava, vuoden 1929 Essex Super Six, joka on tuttu näky muun muassa Linna Cruisingista. Sillä on ajettu myös jokunen hääkeikka.

– Sen kunnostamiseen meni 3200 tuntia. Siinä ajassa tekee kaksi omakotitaloa, Santala toteaa.

Hän olisi valmis luopumaan autosta, mutta perheeltä ei siihen lupaa heltiä.

Coiloverin tolpat, levikesarja ja Gulf-väritys

Viime kesänä hän sai säätöä vaille valmiiksi Ford Escortin (vm.1969).

Se on ainoa auto, josta hän ei suostu luopumaan, sillä se on ensimmäinen auto, jonka hän osti. Jonkin aikaa Escort oli liikennekäytössä, kunnes joutui seinäromuksi.

– Salon Hessu moitti minua, että miksi pidän tuommoista autoa rojun alla ja käski laittaa sen kuntoon.

Siihen mennessä autoon ei ollut mitään ihmeellistä tehty – kunnes se joutui Santalan kynsiin pari vuotta sitten

– Olen laittanut säädettävät coiloverin tolpat, levyjarrut joka kulmaan, takana on Cosworthin jarrut. Moottori on Focuksesta ja siinä oli puuhaa, että sen sai mahtumaan. Autossa on levikesarja ja Gulf-väritys.

Siitä, paljonko autolla (säätämisen jälkeen) pääsee, ei Santalalla ole tarkkaa tietoa, mutta rataolosuhteissa hän on sillä päästellyt 190 kilometriä tunnissa, sitten loppuvat välitykset.

Elokuva-auto maailmanrekisteriin

Santala myöntää, että auton myyminen eteenpäin tuntuu aina haikealta – tai lähes aina. Niin ei käynyt Ford Mustang Eleanorin kohdalla.

– Siitä sai niin hyvän rahan, silloin ei ikävä vaivannut. Kunnostin sen viimeisen päälle, mutta kyllä sen tekemiseen upposikin aikaa ja rahaa.

Hintaan vaikutti auton harvinaisuuden lisäsi se, että Santala sai sen maailmanrekisteriin. Lisäksi autoa arvostetaan, koska sitä on käytetty Gone in 60 seconds -elokuvassa.

– Olimme Eleanorilla Virossa Haapsalussa autonäyttelyssä ja pokkasin sieltä ykköspokaalin Street Car-sarjassa. Ford Escortilla tuli ykköspokaali Classic-sarjassa Lahdessa viime syksynä.

Mitta täynnä?

Santalalla on parhaillaan työn alla vuoden 1935 Ford. Kun se on valmis, olisi Santala valmis lopettamaan autojen rakentelun.

– Olen elämästäni varmaan kymmenen vuotta asunut tallissa. Mitta alkaa olla täysi. Kaiken sen rahan voisi laittaa muuhunkin.

Onko hän tosissaan, voiko mitta todellakin tulla täyteen?

– Ehkä, mies huokaa ja nauraa päälle.

– Kunhan puhuu lämpimikseen. Taas yksi pimeä talvi-ilta, eikä ole mitään tekemistä, ja hän etsii netistä jotain romua Amerikasta. Se on niin monta kertaa nähty, Kuusivaara toteaa.

Santalan tallissa odottaa keskeneräisenä myös tyttären vuoden 1989 BMW 325i M-tech, josta on tulossa isän ja tyttären yhteinen projekti.

– Siihen on joku vaihtanut 2.8 litran, 2000-luvun koneen, laatikon ja lukkoperän. Ne on laitettu sinne yhtenä kappaleena. Jotta ne saa pois, pitää kaikki laittaa palasiksi ensi talvena ja tehdä kunnolla, juttelee mies, joka on mukamas valmis jättämään harrastuksensa.