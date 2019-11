Luvattomia kaivauksia Tarinmaalla – Metallinetsimen ohjekirja unohtui "aarteenetsijöiltä" Laurinlähteelle

Hakoisten linnavuorella ja Laurinlähteellä tehtiin viime kesänä luvattomia kaivauksia.

Kanta-Hämeen menneisyyden etsijöiden Reijo Hyvönen ja Museoviraston intendentti Olli Soininen arvelevat, että kyseessä ovat vasta harrastuksen aloittaneet metallinetsijät.

Syyllisen tai syyllisten amatöörimäisyyteen viittaa se, että Laurinlähteeltä löytyi metallinetsimen ohjekirja ja Hakoisten linnavuorelta ruukunpala. Hyvösen mukaan se oli rautakauden keramiikkaa, joksi sitä ei ilmeisesti tunnistettu.

Kerta ei ole Hakoisten linnanvuorella ensimmäinen. Vuonna 2014 alueella tehtiin myös luvattomia kaivauksia, jotka johtivat poliisitutkintaan. Toissa kesänä nousi huoli mahdollisista kaivauksista Hakoisten linnavuorella, mutta nämä kuopat Hyvönen kävi todentamassa myyrien tekosiksi.

Soinisen mukaan metallinetsijöiden joukossa on henkilöitä, joille toiminta on aarteenetsintää. Ensin käydään läpi uimarannat ja omat pihat, ja kun kolikot on löydetty, lähdetään maastoon.

Tiedetään, että maastosta löytyy kaikenlaisia aarteita, mutta ei tiedetä, mistä niitä kannattaisi etsiä. Sitten päädytään tunnetuille kohteille.

– Ikävintähän tässä on, ettemme tiedä mitä vahinkoa luvattomat kaivaukset aiheuttavat. Mitä on löydetty ja viety pois, Museoviraston tutkija Jan-Erik Nyman pahoittelee.

Hän kävi tarkistamassa kohteet Hyvösen kanssa heti ilmoitusta seuraavana päivänä.

Siitä ei ole tietoa, löisivätkö viime kesän kaivajat jotain merkittävää. Hyvösen mukaan Laurinlähteeltä löytyi signaaleja aiheuttaneita roskia kuoppien reunoilta.

– Onhan tämä törkeä juttu. Se on ollut joko tahallista toimintaa, tai vain ajattelematonta toimintaa. Ei ole selvitetty, missä metallinetsimellä saa heilua ja kaivella, Hyvönen sanoo.

Yhteensä 12 kuoppaa

Hakoistenlinnalla, mäen päällä havaittiin viisi selvästi ihmisen kaivamaa kuoppaa, kaksi laen itäpuolella ja kolme länsipuolella. Kuopat olivat muutaman sentin syvyisiä ja halkaisijaltaan 10–20 senttimetriä.

Laurinlähteeltä löytyi seitsemän halkaisijaltaan noin 10–30 senttimetristä kaivantoa. Syvin niistä oli noin 20 senttimetriä.

Soininen muistuttaa, että muinaismuistolaki suojelee muinaisjäännökset.

– Kaikenlainen luvaton kajoaminen, kaivaminen, peittäminen ja siirtäminen on kielletty, hän muistuttaa.

Muinaisjäännökset ovat omanlaisia uniikkikohteita, joiden avulla voidaan tutkia ja hahmottaa esihistoriallista elämää. Soinisen mukaan esineen konteksti on vähintään yhtä tärkeässä osassa kuin esine itse. Luvattomissa kaivauksissa tämäkin tieto menetetään.

Hän arvelee, ettei asiasta tehdä ilmoitusta poliisille. Koska tekijöistä ei ole tarkempaa tietoa, ei ilmoitus todennäköisesti johda mihinkään.

Soininen korostaa, että vastuullisesti toimivista metallinetsijöistä on heille suurta apua. He lopettavat kaivamisen muinaisesineiden löydyttyä ja tekevät ilmoituksen Museovirastoon. He liikkuvat alueilla, joilla arkeologeilla ei ole resursseja käydä. Tehdyt löydöt muun muassa kalmistoista ja asuinpaikoista ovat merkkejä, että alueella on potentiaalia.