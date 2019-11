Suomi-radan tuleva ratalinjaus on tarkoitus ratkaista käytännössä jo tiistaina alkavissa hankeyhtiöneuvotteluissa, kerrotaan liikenne- ja viestintäministeriöstä (LVM). – Tavoitteena on, että asia on periaatteellisella tasolla ratkaistu ennen kuin osakassopimus allekirjoitetaan, sanoo...