Lyhyesti lukijoilta: Potkulautailijat eivät ilmeisesti kaljapäissään ymmärrä, että jalankulkijakin voi tehdä sivuliikkeen

Sähköpotkulautailu on valitettava vaaratekijä liikenteessä. Yhteentörmäysten seurauksista saisi uutisoida useammin. Jalkakäytävätkin ovat tulleet vaarallisiksi, kun niillä, pyöräteiden sijaan, nämä lautailijat ohittavat kävelijän takaapäin, alle puolen metrinkin etäisyydestä, hämmästyttävän suurella nopeudella. Lautailijat eivät tunnu ymmärtävän, ei ainakaan ”kaljapäissään” sitä, että jalankulkija voi tehdä yllättävän sivustaliikkeen.

Turvatonta!

Uutisissa kerrotaan joka päivä, miten ensi talvena joudutaan säästämään sähköä. Jopa kauppoja voidaan sulkea. Mitenkäs sähköautojen laita on? Suomessa niitä on markkinoitu ja ajettu ”kuin käärmettä pulloon”, aivan kuin mitään muuta vaihtoehtoa ei olisi! Nyt ei kukaan mainitse sähköautoista mitään, kun pitäisi sähköä säästää!

Emppu

Kiitos Hannele Seitsoselle (HäSa 30.7.) mielipideosaston kirjoituksesta. Olen usein ihaillut upeaa kukkaloistoa radan varressa ja löytänyt sellaisia kukkia, joita en ole aikoihin muualla nähnyt. Ilahduttaa kulkijoita ja elämälle tärkeitä pölyttäjiä koko kesän. Kirsikkapuisto on toki kaunis katsella ja sillekin löytyy varmasti sopiva puistoalue. Ei tehdä enää lisää yksipuolista nurmikkoa. Uskon, että päättäjät ovat jo tänä päivänä riittävän valveutuneita ja haluavat vaalia luonnon monimuotoisuutta. Onhan meillä jo nyt Hämeenlinnassa upeita puistoja ja vähän villimpiä viheralueita, joista on iloa niin ihmisille kuin eläimille.

Lisa

Lauantain lehdessä (HäSa 30.7.) erinomainen kirjoitus Sairionrannan kukkakedon puolesta. Alue on tärkeä luonnon kannalta kuten Hannele Seitsonen perustelee ja siinä riittää silmäniloa ihasteltavaksi koko kesän. Olisi järjetöntä uhrata juuri se alue kirsikkapuille. Eikö kirsikkapuiston tarkoitus ole lisätä kauneutta elinympäristöömme? Sitä ei pidä tehdä tuon ihastuttavan luonnollisen kukkaloiston ja pörriäisten kustannuksella.

Hätilän Helmi

Edelleen uneksitaan kirsikkapuupuiston perustamisesta Hämeensaareen. Siellä on jo verraten laaja lasten aktiviteettipuisto. Alue on kaavoitettu kerrostaloille, joten kirsikkapuistolle ei ole tilaa. Ehdotan sen sijoittamista Hätilän-Sairion kaupunginosaan. Viertokatu on pitkä katuosuus. Siellä on useita omakotitaloja. Jos niiden pihoihin istutettaisiin 3–5 puuta kuhunkin, niin siitä syntyisi yhtenäinen, upea alue!

Idänpään mies

Alhainen syntyvyys on ollut esillä viime aikoina ja nykyajan vertailu 1940-50-lukuun. Mutta miksi näin on? Se on jäänyt vähemmälle. 40-luvulla syntyneenä muistoihin palautuu jotain. Yksi mahdollisuus oli sodan loppuminen ja toinen perhetuet. Oli lapsi- ja perhelisät tukena valtiolta. Ehkäisytieto oli vähäistä. Pien- ja maanviljely mahdollistivat äitien kotona olemisen lasten kanssa. Miten nämä vertautuvat tähän päivään? Uskonnot myös merkitsivät paljon ja joka kylässä olleet kansakoulut. Ehkä puolueetkin voisivat olla enemmän asialla nykyään!?

Heikki

Pastori Aki Lahdelle (HäSa 29.7.) toivon, ettei hän pelkäisi suotta. Biologia on ennallaan, miehet siittävät ja naiset synnyttävät homo-, trans- ja tai lesbosuhteissakin. Maailman lapset tarvitsevat vahvaa ja turvallista aikuisuutta vanhemmiltaan, edustaisivatpa vanhemmat mitä sukupuoli-identiteettiä tahansa. Tutkimuksia perheellisten naisten tai lasten vaaraan joutumisesta sukupuoli-identiteettien vuoksi ei ole. Naiset toimivat perheen elättäjinä, käyvät armeijaa. Miehet ovat koti-isinä ja huoltavat koti-, päiväkoti-, koulu-, terveydenhuolto-, suku- ja harrastusverkostoja siinä missä äiditkin. Lapsi tarvitsee vanhemman olipa tämä mitä sukupuolta tahansa.

Rakkaus voittaa