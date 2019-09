Perjantaiparlamentissa ei päästetä liian helpolla – Hämeenlinnalaisen kulttuurifoorumin 13. kausi käynnistyy tänään

Perjantaiparlamenttia kipparoiva Johannes Ojansuu: Parasta on, kun vieras antautuu dialogille, eikä pidä vain esitelmää.

Ilmiöksi kasvaneen Perjantaiparlamentin 13. kausi käynnistyy 27. syyskuuta. Illan teemana on merkityksellinen elämä.

Olutravintola Birgerissä parlamenttia sen syntymästä saakka kipparoinut filosofi Johannes Ojansuu on kahdentoista kauden aikana kutsunut saman pöydän ääreen satakunta keskusteluvierasta.

Keskiössä ei ole ikinä ollut kuitenkaan illan vieras itse, vaan keskustelunaihe, johon yleisö saa osallistua.

Vieraissa on kuitenkin vetovoimaa, ja aina kaikki halukkaat eivät ole päässeet seuraamaan Perjantaiparlamenttia ääriään myöten täynnä olleeseen ravintolaan.

Tuvan on vetänyt jonoksi asti täyteen muun muassa runoilija, kirjailija, toimittaja ja poliitikko Tommy Tabermann , jonka vierailu on jäänyt Ojansuulle mieleen erityisen lämminhenkisenä.

– Keskustelu oli intiimiä ja tasavertaista. Tabermann otti hienosti myös yleisön huomioon, Ojansuu kertoo.

Radikaali ympäristöfilosofi Pentti Linkola puolestaan aiheutti aikamoista keskustelua, mutta milloin hän ei olisi sitä jyrkillä mielipiteillään tehnyt?

Hurme hurmasi yleisön esiin

Ojansuu kuvailee, että kirjailija Juha Hurme puolestaan sai porukan innostumaan poikkeuksellisella tavalla: hän osasi loihtia yleisön esiin.

– Parasta on, kun antaudutaan dialogille, eikä vieras vain pidä jotain esitelmää.

Ojansuun mukaan aika harvoin vieraasta tarvitsee kaivaa keskustelua esiin.

– Keskustelija voi olla räiskyvä, ujo tai pitkään tarkasti miettivä pohtija. Kaikkia kun en tunne etukäteen, niin joskus vieraan piirre on otettava huomioon lennosta.

Keskusteluissa aihe sovitaan hyvissä ajoin ennen iltaa, mutta sitä ei valmistella etukäteen.

– Siitä syystä keskustelu voi joskus lähteä aika kummalliseenkin suuntaan.

Keskusteluun haastetaan ristiriidoilla

Vaikeinta Perjantaiparlamenttiin ei ole ollut saada vieraita, vaan aikataulujen yhteensovittaminen.

Liian helpolla ei Ojansuu halua päästää illan vieraita.

– Haastan keskusteluun ristiriidoilla, yleensä haaste otetaankin hyvin vastaan. Yhtään riitatilannetta ei ole parlamentin historiassa kehkeytynyt.

Ojansuun mukaan Perjantaiparlamentin suolana on, kun se voi avata uusia ulottuvuuksia myös yleisön yksilöiden ajattelutapaan. Yleisö pääsee esittämään lapuille kirjoitettuja kysymyksiä keskusteluosuuden jälkeen.

– Joskus on tullut palautetta, että keskustelu on pannut miettimään asioita aivan uudella tavalla ja näkökulmalla. Myös itseään on hyvä haastaa.

”Mitä sitä lypsävää lehmää lopettamaan”

Perjantaiparlamentin pillit ajateltiin panna pussiin kolme vuotta sitten, kun iltama täytti 10 vuotta. Yleisön toivomuksesta niin ei kuitenkaan käynyt.

Ojansuulla on kaksi tärkeää perustelua siihen, miksi hän jatkaa Perjantaiparlamentin ohjaksissa: innostava keskustelutilanne ja se, että tilaisuus palvelee yleisöä.

– Jos jompi kumpi hiipuu, niin häviää Perjantaiparlamenttikin. Tämä on minun tapani osallistua sivistysyhteisön palvelemiseen. Monesti valitetaan, että Hämeenlinnassa ei tapahdu mitään. Sehän ei pidä paikkansa. Omalla panoksellani yritän, että niin ei kävisi.

Onko aiheiden keksiminen hankaloitunut 13. vuodessa, vai kierrätetäänkö niitä?

– Joka kerta on eri aiheet, mutta joskus ne voivat olla lähellä toisiaan. Silloin asioita tarkastellaan eri näkökulmasta.

Kauanko Perjantaiparlamentti vielä jatkuu?

– Mitä sitä lypsävää lehmää lopettamaan. Tilanne on se, että tässä mennään toistaiseksi voimassa olevalla sopimuksella, Ojansuu naurahtaa. HäSa