Lyseon lukio siirtyy etäopetukseen - Yksi oppilas on sairastunut koronavirukseen ja 36 on altistunut HPK:n altistumisketjun kautta

Koronaviruksen vuoksi on määrätty kotikaranteeniin jo ainakin kolmen Hämeenlinnan oppilaitoksen oppilaita.

Hämeenlinnan Lyseon oppilaalla on todettu koronavirustartunta. Lukio siirtyy etäopetukseen maanantaina 14. syyskuuta lähtien.

Oppilaalla todettiin koronavirustartunta lauantaina. Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri tarkentaa, että kyseessä ei ole kaupungissa todettu uusi tartunta, vaan se liittyy aiemmin todettuun HPK:n U20-joukkueen tartuntaketjuun.

Tartunnan saanut on määrätty kotieristykseen, eli hän ei saa olla suorassa kontaktissa myöskään perheenjäseniinsä kotonaan.

Altistuneita yhteensä 36

Lukiossa on lisäksi virukselle altistuneita tiettävästi yksi oppilasryhmä, yhteensä 35 oppilasta ja yksi opettaja.

Kaikki altistuneet on määrätty kotikaranteeniin 23. syyskuuta asti. Karanteenipäätös ei aiheuta lukion muille oppilaille tai heidän perheilleen välittömiä tutkimustarpeita, koulu tiedotti Wilma-viestissä sunnuntaina.

Lyseon lukio siirtyy kuitenkin varotoimena etäopetukseen, joka jatkuu 25. syyskuuta asti. Etäopetus ei koske aikuislukiota.

Hämeenlinnassa todettiin aikaisemmin tällä viikolla koronavirustartunta Ruununmyllyn koulun oppilaalla.

Yhteensä karanteeniin asetettiin tuolloin 56 oppilasta ja viisi koulun henkilökuntaan kuuluvaa, samoin kuin sairastuneen oppilaan kanssa tekemisissä olleet kaksi Hämeenlinnan yhteiskoulun oppilasta.

Tartuntojen määrä selvässä kasvussa

Suomessa on raportoitu 23 uutta koronavirustapausta eiliseen verrattuna, kertoi Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) sunnuntaina.

Kahden viime viikon aikana on raportoitu 503 uutta koronavirustartuntaa, mikä on 157 tapausta enemmän kuin noita viikkoja edeltävien kahden viikon aikana. Viimeisen viikon sisään on ilmoitettu 289 tartunnasta, kun edeltävällä viikolla niitä raportoitiin 214. HäSa-STT

Korjattu otsikkoon altistuneiden määrä 13.9. ja täsmennetty, että etäopetukseen siirtyy lukio. Lisätty tieto THL:n valtakunnallisista luvuista. Täydennetty kello 14.17 tieto, että tartunta liittyy aiemmin todettuun tartuntaketjuun HPK:n U20-joukkueessa.