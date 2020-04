Maailman suurin vanhempainilta verkossa tänään kello 18 - Osallistu tästä linkistä

Tiistai-iltana verkossa on Opetushallituksen järjestämä Maailman suurin vanhempainilta kello 18. Suorana lähetettävään tapahtumaan on kutsuttu kaikki peruskoululaisten huoltajat.

Illan aikana on luvassa tarinoita siitä, millaista on käydä koulua etänä nyt poikkeusaikana. Tapahtuman tavoitteena on jakaa koululaisten huoltajien näkemyksiä sekä mahdollistaa vanhempien yhteinen verkkokeskustelu.

Tilaisuudessa ovat mukana Opetushallituksen pääjohtaja Olli-Pekka Heinonen ja tilaisuuden avaa opetusministeri Li Andersson.

Suoraan lähetykseen pääsee mukaan tästä linkistä.

