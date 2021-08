Kanta-Hämeessä todettiin tiistaina 17 uutta koronavirustartuntaa.Tartunnoista 10 todettiin Riihimäen seudulla, kuusi Hämeenlinnan seudulla ja yksi Forssan seudulla.Iso osa tartunnoista on perheen sisäisiä jatkotartuntoja, mutta kaksi on peräisin ulkomailta, kaksi on epäselviä paikallisia tartuntoja ja kolme on muuta paikallista tartuntaa….