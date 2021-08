Maakunnassa 11 uutta koronatartuntaa, altistuksia tällä viikolla kuntosalilla ja päivätoiminnassa

Kanta-Hämeessä todettiin perjantaina 11 uutta koronatartuntaa. Tapauksista viisi on Riihimäen seudulta, Hämeenlinnan ja Forssan seuduilla todettiin kolme tartuntaa kummassakin.Yhden potilaan tartunta oli peräisin ulkomailta, neljän muualta Suomesta ja loput ovat oman maakunnan alueelta. Kahden paikallisen tartunnan lähde on jäänyt epäselväksi.Koronavirustartunnalle on mahdollisesti voinut altistua Janakkalassa Katajan kehitysvammaisten päivätoiminnassa 2.-4. elokuuta ja Turengin My Line kuntosalilla…