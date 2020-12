Maakunnassa jo kaksi ennätysviikkoa koronatartunnoissa - Viive testituloksissa on saanut osan rikkomaan karanteenia

Kanta-Hämeessä todettiin keskiviikkona kahdeksan uutta koronavirustartuntaa. Tapauksista viisi oli Hämeenlinnan seudulla, kaksi Riihimäen alueella ja yksi Forssan seudulla. Viidessä tapauksessa tartunnanlähde on saatu selvitettyä. Yksi tartunnoista paljastui lentokenttätestissä, ja kahdessa tapauksessa tartuntaketju on epäselvä. Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin mukaan Hämeenlinnassa Pihlajalinnan Uniikki-erityisasumispalveluissa on todettu koronatartunta tiistaina 1. joulukuuta. Sen vuoksi yksi pienkoti ja osa henkilökunnasta on määrätty…

