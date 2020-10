Maakunnassa maanantaihin mennessä 261 todettua koronavirustartuntaa – Sunnuntaina tuli kolme lisää

Kanta-Hämeen keskussairaalan verkkosivujen mukaan sunnuntain 18.10. aikana maakunnassa todettiin kolme uutta covid-19 -tartuntaa.

Näistä yksi on perheensisäinen tartunta karanteenissa ja kahden tapauksen jäljitys on kesken.

Maanantaihin 19. lokakuuta mennessä Kanta-Hämeen alueella on todettu yhteensä 261 covid-19 -tartuntaa.

Suomessa on raportoitu Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) mukaan 131 uutta koronavirustartuntaa. Kahden viikon aikana on raportoitu 2 853 tartuntaa, mikä on 1 197 enemmän kuin edellisten kahden viikon aikana.

Yhteensä koronavirustartuntoja on raportoitu tähän mennessä 13 555.

Lauantaina (17.10.) Kanta-Hämeessä todettiin viisi uutta koronavirustartuntaa ja perjantaina (16.10.) kolme tartuntaa. Kummankin päivän osalta yhden tartuntaketjua ei pystytty jäljittämään.

Torstain (15.10.) aikana alueella todetuista yhdeksästä covid-19-tartunnasta kuuden tartuntaketjua ei onnistuttu jäljittämään tai jäljitystyö on kesken. HäSa, STT