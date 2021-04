Iäkkäiden koronatartunnat kääntyneet laskuun Kanta-Hämeessä - Goodmanin kahvilassa asioineita varoitetaan altistuksesta

Tiistaina Kanta-Hämeessä todettiin viisi uutta koronavirustartuntaa. Tapauksista kolme on Hämeenlinnan seudulta. Riihimäen ja Forssan seuduilla todettiin yksi tartunta kummassakin. Tartunnoista yksi on saatu Uudellamaalla, yhden lähde on epäselvä ja kolme liittyy jo tunnettuihin tartuntaketjuihin. Kauppakeskus Goodmanin Cafe Il Mondossa viime viikon torstaina ja perjantaina asioineet ovat voineet altistua koronavirukselle. Sairaanhoitopiiri kehottaa kahvilassa tuolloin asioineita tarkkailemaan…