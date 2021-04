Maakuntajohtaja Ahonen roimii hallituksen pääratahidastelua ja hankeyhtiömallia – "Tilanne on lievintä mahdollista ilmaisua käyttäen hämmästyttävä"

Kanta-Hämeen maakuntajohtaja Anna-Mari Ahonen kritisoi kovin sanoin Suomi-radan hankeyhtiömallia ja maan hallituksen viivyttelyä, joka on pysäyttänyt pääradan parantamisen ja jättänyt sen vaille EU-rahoitusta. – Nykyisellä pääradalla on huutavan paljon kehittämistarpeita, mutta lähes kaikkeen kehittämiseen ja viime aikoina myös kehittämättä jättämiseen on liikenne- ja viestintäministeriö osoittanut ratkaisuksi hankeyhtiöt, hän toteaa maakuntien yhteisellä pääratasivustolla tiistaina julkaistussa blogikirjoituksessaan….