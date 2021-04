Maakuntajohtaja aikoo hetken haistella kevättä ja päästää luovuuden valloilleen – Anna-Mari Ahonen anoo kahdeksan viikon kehittämisvapaata

Maakuntajohtaja Anna-Mari Ahonen anoo osaamisen ja hyvinvoinnin kehittämiseen tarkoitettua vapaata 3. toukokuuta ja 27. kesäkuuta väliseksi ajaksi. – Kulunut vuosi on ollut rankka ja tuntuu siltä, että nyt on hyvä hetki vetää henkeä. Valtuustokausi on vaihtumassa ja syksyllä uusi alkamassa uusien valtuutettujen kanssa, Ahonen kommentoi. Ahonen aikoo toukokuussa ensin antaa itselleen aikaa tiivistahtisesta työstä toipumiseen….