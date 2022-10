Maanalaista kaupunkia ei ole koskaan tutkittu, mutta maan alla piilotteleva vanha Hämeenlinna voi vielä yllättää löytäjänsä iloisesti

383-vuotiaaksi kaupungiksi Hämeenlinna on yllättävän tylsä.

Maalaiskylää muistuttan ut kaupun ki muutti nykyiselle paikalleen jo reilun sadan vuoden päästä perustamisestaan. Sadassa vuodessa ei Hämeen vanhan linnan pohjoispuolelle ehtinyt syntyä vielä paksuja kulttuurikerroksia etenkin, kun asukkaita oli enimmilläänkin vain 300 muutamassa kymmenessä talossa yhden kadun varrella.

Vähiten tiedetään 1600- ja 1700-luvun Hämeenlinnasta. Esimerkiksi vanhasta kaupungista ei ole ainuttakaan karttaa tai piirrosta, jossa olisi sen kaikki talot. Kevättulvat ja maan täyttäminen huuhtoivat historiaa tehokkaasti pois.

– Vanhaa kaupunkia tutkitaan vain silloin, kun on aivan pakko eli silloin, kun alueella kaivetaan. Kaupunkiarkeologiset kaivaukset ovat kalliita ja vanha tuhoutuu helposti. Kaivaukset pitää tehdä aina harkiten, arkeologi Antti Krapu Hämeenlinnan kaupunginmuseosta .

Mielenkiintoisinta aluetta on Linnankasarmi

Arkeologisesti mielenkiintoisinta aluetta Hämeenlinnassa on 1300- luvulla rakennetun Hämeen vanhan linnan ympäristö ja sitä vastapäätä oleva kiistelty Varikonniemi. Jo ennen kaupungin perustamista y mpäristöön oli rakennettu taloja, mutta ne liittyivät linnaan, eikä erillistä linnankylää ollut .

Vaikka Hämeenlinna perustettiinkin vuonna 1639, alkoi Suomen vanhin sisämaan kaupunki syntyä todella hitaasti. Oikeastaan kaupungin voidaan katsoa syntyneen vasta 1650-luvun jälkeen nykyisen Linnankasarmin paikalle.

– Kaupunki oli oikeastaan pelkkä kylä. Sisämaan kaupungit eivät päässeet muutenkaan Suomessa kukoistamaan samalla tavalla kuin esimerkiksi Turku . Ne olivat pieniä ja maalaismaisia , Krapu sanoo.

Vanhasta kaupungista ei ole ainuttakaan karttaa, jossa olisi kuvattu koko kaupungin rakennuskanta. T alot olivat vaatimattomia ja niitäkin aika kolhi pahemman kerran. Ennen Isoavihaa taloja oli 38 ja sen jälkeen rakennuksista oli enää 29 asuttavaa ja 15 hävitettyä taloa.

Kaikkea ei ole vielä löydetty

Jotakin sentään tiedetään tai ainakin voidaan arvata .

Teemu Mökkösen vuonna 2003 tekemässä kaupunkiarkeologisessa inventoinnissa arvellaan, että vanhan kaupungin kerrostumat ovat luultavasti erittäin hyvin säilyneitä . Niitä on suojannut jopa metrin paksui n en täytemaapatja. Alueelle rakennetuissa kasarmeissa ei ole kellareita ja maa perään kajoamisesta on aina ilmoitettava Museovirastoon.

Mökkösen lisäksi alueell a on kaivettu koekuoppia ja havainnoi tu maalämpö- ja valokaapelikaivantoja.

– Arkeologiassa haastavinta on se, että kukaan ei voi tietää varmasti mitään menneisyydestä. Hämeenlinnan historiassa esimerkiksi sanotaan, että vanhan kaupungin katuja ei oltu päällystetty, mutta silti alueelta löytyi vanhoja kiveyksiä jotka voivat olla piha- tai katukiveystä. Varmaa tietoa ei ole, ovatko kiveykset 1800-lukua vanhempia, Antti Krapu sanoo.

Mielenkiintoisinta aluetta Linnanniemellä on arkeologien mielestä kaupungin pohjoispuolella, jonne rakennettiin kaupungin ensimmäiset kirkot. Kirkkojen tontti on ilmeisesti nykyisin Kenraalin talona tunnetun rakennuksen takana.

– Voisin kuvitella, että siellä on maan alla kaikenlaista mielenkiintoista, sillä alueella on rakennettu vain vähän. Vaikka tulvavesi olikin alueella jokakeväinen ongelma, oli kirkon alue kuitenkin sen verran korkealla, ettei vesi ulottunut sinne. Ennen Vanajaveden lasku-uomien koskien perkaamista, vesi oli täällä pari metriä nykyistä korkeammalla, Krapu muistuttaa.

Hämeenlinnan ensimmäinen kirkko rakennettiin, kun tuli tuhosi linnassa olleen kirkon käyttökelvottomaksi vuonna 1659. Ristikirkko rakennettiin lopulta niemen kärkeen 1660-luvulla ja sen hautausmaa ympäröitiin hirsiaidalla.

Kaupungin ensimmäinen kirkko tuli nopeasti huonoon kuntoon. Paikalle rakennettiin lopulta 1735 uusi kirkko vanhan eteläpuolelle.

– Ei alueelta ole kaikkea löydetty. Oman hankaluutensa aiheuttaa se, että alueelle on tuotu tulvan takia paljon täyttömaata, Krapu sanoo.

Kirkko ja hautausmaa olivat pitkään toiminnassa vielä kaupungin siirron jälkeenkin. Hautausmaa oli sotilassairaalan ja vankilan käytössä. Myös kaupungin koulu toimi alueella, mutta lähellä linnaa.

Kaupunki muutti hitaasti

Kustaa III päätti siirrättää Hämeenlinnan kaupungin vuonna 1777 kilometrin verran etelään nykyiselle paikalleen Niementaustan mäelle Saaristen latokartanon maille. Muutto alkoi jo keväällä, mutta viimeinen asukas poistui vasta joulukuussa 1784. Seuraavana vuonna alue luovutettiin valtiolle.

Ennen siirtoa tehdyssä kartassa kartano pihapiireineen sijaitsi suunnilleen nykyisten Sibeliuksenkadun, Raatihuoneenkadun, Saaristenkadun ja Lukiokadun rajoittamalla alueella. Alueen asukkaat ovatkin löytäneet paikalta merkkejä vanhasta asutuksesta.

– Rakentaminen on tosin hävittänyt suurimman osan Saaristen latokartanosta, Krapu miettii.

Vanhan kaupungin viimeiset rakennukset hävisivät Linnankasarmin alle. Kaupunkilaiset jättivät tehdyn sopimuksen mukaisesti rakennusten perustukset paikoilleen käytettävä k si linnan linnoitustöihin.

Vanhan Hämeenlinnan rakennuksia siirrettiin uuteen kaupunkiin, mutta suurin osa niistä paloi Hämeenlinnan palossa vuonna 1831. Viimeiset talovanhukset purettiin kaupungista 1960-luvun suuren purkubuumin aikana.

1800-luku ei ole vanhaa

Mikä on vanhaa? Hämeenlinnasta tiedetään eniten 1800-luvu s ta, mutta se ei ole arkeologisesti riittävän vanhaa. Vanhinta nykyisessä kaupungissa on Sibeliuksenpuistossa oleva kuppikivi, joka sekin on siirretty paikalle Hattulasta.

– Arkeologiassa 1700-lukua pidetään yleensä rajana, mutta jos aikarajaa muutetaan Muinaismuistolain uudistuksessa 1800-lukuun, voi tulla hankaluuksia. Määrärahat eivät riitä kaikkiin kaivauksiin, Krapu sanoo.

