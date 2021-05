Maanantai oli yhden koronatapauksen päivä Kanta-Hämeessä - Jo yli 90% uusista tartunnoista onnistutaan jäljittämään

Maanantaina Kanta-Hämeessä todettiin vain yksi uusi koronavirustartunta. Tapaus on Hämeenlinnan seudulta ja se liittyy jo aiemmin tunnettuun tartuntaketjuun. Tartuntojen ilmaantuvuusluku on maakunnassa noussut huhti-toukokuun vaihteessa noin 56 tapaukseen 100 000 asukasta kohden kahden viikon ajanjaksolla. Aiemmin huhtikuussa luku oli noin 30, mutta viime viikkojen tartunnat ovat nostaneet sitä. Ilmaantuvuusluku on samaa luokkaa kuin Pirkanmaalla. Muissa…