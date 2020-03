Maanantaina otetuissa testeissä yksi koronatartunta Kanta-Hämeessä

Maanantaina Kanta-Hämeen keskussairaalassa otetuissa koronavirus-näytteissä on paljastunut yksi virukseen sairastunut, tiedottaa Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri.

Testit otetaan Hämeenlinnassa, mutta ne tulkitaan laboratoriossa muualla. Vastausten saamisessa laboratoriosta on edelleen viivettä, sairaanhoitopiiri tiedottaa.

Kanta-Hämeessä kaikki tartuntaketjut ovat edelleen olleet jäljitettävissä. Tehohoidossa Kanta-Hämeen keskussairaalassa on yksi potilas.

Myös maanantaina Kanta-Hämeessä todettiin yksi tartunta aiemmin otetusta näytteestä. Kanta-Hämeessä on todettu nyt yhteensä 18 koronavirustartuntaa.

THL on 18. maaliskuuta lopettanut tiedottamisen virustestausten tuloksista sairaanhoitopiireittäin. THL tiedotti maanantaina, että Suomessa on tehty yli 10 500 koronavirustestiä. Vahvistettuja tartuntoja oli tiedossa noin 700.

Sairastuneista noin 50 oli sairaalahoidossa ja heistä tehohoidossa oli 13. Toistaiseksi koronaviruksen aiheuttamaan COVID 19 -tautiin on Suomessa menehtynyt yksi iäkäs henkilö.

Hämeen Sanomat ei enää julkaise päivittäin maakunnassa todettujen koronavirustartunnan saaneiden määrää, sillä se ei anna todellista kuvaa tilanteesta.

Testien tekoa on rajoitettu riskiryhmiin ja terveydenhuollon työntekijöihin. Eri arvioiden mukaan todellinen koronavirustartunnan saaneiden määrä on jopa 10–30 -kertainen todettuihin tartuntoihin nähden. Suurin osa koronaviruksen saaneista saa lieviä oireita, ja osa on lähes täysin oireettomia.

Uutislinjausta muutetaan, mikäli todettujen virustartuntojen määrässä tapahtuu olennainen muutos tai testauskäytännöt muuttuvat.