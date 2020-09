Maanpuolustuskoulutuksen perinteinen Hämeen Ilves 2020-harjoitus kutistui koronan takia puoleen

Korona ei pysäyttänyt reserviläisten täydennyskoulutusta, vaikka määrä pienenikin neljänneksellä. Kurssit loppuivat välillä kokonaan kolmeksi kuukaudeksi, mutta koulutuspäiviä on kertynyt koko maassa tänä vuonna jo 18 9000.

Perjantaina Parolannummella alkanut Hämeen Ilves 2020-harjoitus kokoaa tänä viikonloppuna kasarmi- ja harjoitusalueille kaikkiaan 150 osanottajaa, kun heitä yleensä on ollut ainakin 300. Hämeen Ilves 2020-harjoituksen johtaja Sauli Mäentausta sanoo, että harjoituksen järjestäminen on ollut koronan takia poikkeuksellisen haastavaa.

– Harjoituksessa mukana olevat eivät voi olla missään vaiheessa tekemisissä varusmiesten kanssa ja yhteinen tekeminen henkilökunnan kanssa on mahdollisimman vähäistä. Noudatamme koko ajan Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ja puolustusvoimien ohjeita, Mäentausta korostaa.

Erilainen vuosi

Kuluva vuosi on ollut monella tavalla Maanpuolustuskoulutukselle (MPK) poikkeava. Alun perin sen piti olla vuodenvaihteessa voimaan tulleen ns Vape (Vapaaehtoinen maanpuolustus)-lain uudistuksen sisäänajoa, mutta korona mullisti suunnitelmat. Koulutus loppui Parolannummellakin maaliskuussa kokonaan, mutta se käynnistyi taas vaivihkaa elokuun alussa uudestaan.

Lakiuudistus toi MPK:lle neljätoista uutta valmiuspäällikköä ja eriytti puolustusvoimien ja vapaaehtoisen maanpuolustuskoulutuksen. Muutoksen jälkeen MPK:n kursseilla saatiin lainata puolustusvoimien kalustoa, mutta ei voitu ampua oikeilla patruunoilla. Nyt maanpuolustuskoulutuksella on omat kiväärit, joita päästään käyttämään ensimmäisen kerran vielä syyskuussa.

– Mielestäni uudistus selkiytti tilannetta. Vaikka Hämeen Ilveksessä onkin nyt puolet vähemmän kurssilaisia, on Parolannummella edelleenkin 300 koulutettavaa. Samana viikonloppuna on nimittäin neljä puolustusvoimien järjestämää kurssia. Niissä on mukana myös 150 ihmistä, piiripäällikkö Matti Eskola Hämeen maanpuolustuspiiristä sanoo.

Kiitokset vapaaehtoisille

Hämeen Ilves 2020-harjoitusta on valmisteltu vuoden ajan, eikä sen toteutumisesta ollut pitkään aikaan aivan täyttä varmuutta.

– Ilman vapaaehtoisten suurta panosta ei harjoitus onnistuisi. He ovat olleet mukana jo vuosia ja nähneet suuren vaivan harjoituksen onnistumiseksi. Nytkin mukana on noin 50 vapaaehtoista, harjoituksen johtaja Sauli Mäentausta korostaa.

Tänä vuonna harjoituksessa on mukana puolet vähemmän kurssilaisia, mutta myös kursseja on ainoastaan kahdeksan viidentoista sijaan. Turvavälejä pidetään koko ajan ja majoitus on normaalia huomattavasti väljempää.

Harjoitus kerää yhteen varusmiespalveluksen tai naisten vapaaehtoisen asepalveluksen suorittaneita reserviläisiä sekä yleensä maanpuolustuksesta kiinnostuneita miehistä ja naisista.

– Naiset ovat todella kiinnostuneita koulutuksesta. Tänäkin vuonna järjestimme naisille kaksi kurssia, jotka tulivat heti täyteen. Ulkopuolelle jäi 50 naista, Mäentausta sanoo.

Hämeen Ilves 2020 on Matti Eskolan mukaan koko vuoden tärkein harjoitus maanpuolustuspiirissä. Harjoitusta on järjestetty toistakymmentä vuotta. HäSa