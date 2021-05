Maanrakennus M. Laivolasta tehty konkurssihakemus kuivui käräjillä

Maanrakennus M. Laivolasta tehty konkurssihakemus on rauennut. Velka on maksettu tai osapuolet ovat sopineet velan maksamisesta. Työeläkeyhtiö Varma haki Kanta-Hämeen käräjäoikeudessa Maanrakennus M. Laivolaa konkurssin viime helmikuussa. Yrityksen edustaja vakuutti tuolloin Hämeen Sanomille, että ”yritämme selviytyä”. Maanrakennus M. Laivola on ollut merkittävä janakkalalainen maanrakennusyritys, jonka liikevaihto oli vielä neljä vuotta sitten yli 10 miljoonaa euroa….