Maarit Holm elää valtavan kukkapaljouden keskellä – "Tämä on minun näköiseni juttu"

Hämeenlinnalaisen Maarit Holmin etupihaa ei voi ohittaa päätä kääntämättä ja ihmettelemättä valtavaa kukkaloistoa ovelle vievien rappujen askelmilla.

Suurissa kukkaruukuissa kukkii valtoimenaan muun muassa lobeliaa, miljoonakelloja ja petuniaa.

Rivitalon pihatien päässä vanha, kukilla koristeltu polkupyörä kiinnittää ensimmäisenä Ruununmyllyntien kulkijan huomion. Sen tarkoitus on ilahduttaa ohikulkevia ihmisiä.

Pyörä on toiminut tehtävässään ja tieto Holmin kukkaharrastuksesta on kiirinyt myös Hämeen Sanomiin.

Holmin luona vierailleet tietävät, että edellä mainittu on vain kukkavuoren huippu. Varsinainen kukkataivas avautuu naisen takapihan terassilla.

– Vietin lapsuuden kukkien keskellä. Vanhemmillani oli valtavan iso piha ja kukkapenkkejä, aivan älyttömästi kaikkea, Holm kertoo.

Nyt Holmin terasseilla on älyttömästi kaikkea. Mikä tarkoittaa sitä, että niin monta koukkua, kun terassin yläkattoon voi asentaa, niin monta amppelia katossa roikkuu. Vastaava logiikka toimii ruukkujen suhteen lattiatasolla.

Palo kukkiin syttyi vähitellen noin parikymppisenä. Siitä harrastus roihahti todelliseen kukkarakkauteen siitäkin huolimatta, että nainen oli päättänyt, ettei koskaan hanki niin paljon kasveja kuin vanhempansa.

Vieraat eivät mahtuneet parvekkeelle

Sen varan Holm pitää, että terassilla mahtuu vielä oleskelemaan. Kun hän aiemmin asui kerrostalossa, vieraat eivät mahtuneet enää parvekkeelle.

Muutaman kerran hänen kotonaan on vieraillut tuttuja, jotka ovat todenneet kukkapaljouden ahdistavaksi.

Ilman kukkia Holmin olo olisi alaston.

– Tämä on minulle rakas harrastus ja minun näköiseni juttu. Siitä lähtien, kun olemme tässä asuneet, terassini on näyttänyt tältä. Ulkorapuissa, jotka eivät ole katteen alla, olen uskaltanut ottaa enemmän riskiä ja nykyisin ruukkuja on joka portaalla.

Höpöttelyä ja nyppimistä

Holm harrastaa vain ruukkukasveja. Asunnon takapiha on suuri, mutta sieltä ei löydy ainoatakaan kukkapenkkiä tai pensasta.

– En ole rikkaruohon kitkijä. En tykkää tehdä kukkapenkkejä. Siellä on lehtokotiloita ja rikkaruohoja, Holm perustelee.

Rikkaruohoviha heräsi jo lapsuudenkodin kasvimailla. Holm inhosi tehtävää niin paljon, että nyppi tahallaan porkkanat pois ja jätti rikkaruohot rehottamaan. Sen jälkeen hänen työpanostaan ei kasvimaalla enää kaivattu.

Ruukkukasvatukseen on myös toinen syy: kukkapenkkejä ei ole mahdollista saada niin näyttäväksi kuin astiaistutuksia.

Heti kun Holm näkee huonon, jo kukkineen kukan, pitää se nyppäistä pois.

Nyppiminen ei ole sama asia kuin kitkeminen. Nyppiminen on kukkaterapiaa.

– Voin nyppiä kaksi tuntia putkeen. Vaikka olisi ollut kuinka paha päivä, kaikki unohtuu, kun saa nyppiä ja ”höpötellä” kukille.

Sanan höpötellä Holm pyytää laittamaan lainausmerkkeihin, vaikka myöntääkin auliisti juttelevansa kasvateilleen.

Maarit Holmin kasvien hoitorutiinit Keväällä taimet pitää yöpakkasten takia kantaa yöksi sisälle turvaan. ”Roudaan ne yöksi olohuoneen lattialle. Perhe hyppii tottuneesti amppelien ylitse.” Sopivasti kastelua, jonka arvioinnissa auttaa ajan myötä kehittyvä mututuntuma. Kokeilen sormella multaa. Kastelutarpeen tietää myös ajallisesti ja sään perusteella. Amppeleista ylimääräinen vesi valuu ulos. Kaupan valmiit amppelit kelpaavat hyvin. Kaiken A ja O on lannoittaa jokaisella kastelukerralla. Kuivat kukat pitää nyppiä pois. Nypittäviä ovat mm. petuniat, neilikat ja pelargoniat. Miljoonakelloa ja lobeliaa ei tarvitse nyppiä. Edullisia ruukkuja löytää kirppareilta. ”En lue juurikaan kasvikirjoja tai ohjeita netistä. Teen, mikä tuntuu hyvältä. Kysyn neuvoja puutarhalta tai tutuilta.”

Puolitoista metriä miljoonakelloa

Kasvit Holm hankkii pieninä taimina puutarhamyymälästä heti kun myymälä aukaisee keväällä ovensa. Kesäharrastukseen hän varaa joka vuosi 300–400 euroa.

Holm valitsee kasveja, joihin tulee kukkia ”joko todella paljon tai sitten ei yhtään”. Värimaailma on lilaa, vaaleanpunaista tai valkoista.

Jokavuotisia lajeja ovat esimerkiksi erilaiset petuniat, pelargoniat, lobeliat ja muratit. Hän kokeilee aina myös jotain uutta, kuten tänä kesänä ystävän vinkkaamaa intianminttua.

Erityisen ylpeä Holm on siitä, että hän saa lähestulkoon kaikki taimet kasvamaan suuriksi ja runsaasti kukkiviksi.

Viime kesänä hänen miljoonakellonsa kasvoi lähes puolentoista metrin pituiseksi. Tänä kesänä häntä ilahduttaa se, että hän sai pelastettua kukat kesäkuun superhelteiltä. Amppeleita piti kastella kolme kertaa päivässä ja aikaa kukkien hoitoon upposi jopa pari tuntia päivässä.

– Lobeliat ja harsokukankin olen saanut tänä kesänä voimaan hyvin. Ne ovat olleet minulle haastavia.

Kukka-apua naapurista

Holmin kukkameressä tapahtuu kesäisin korkeintaan kaksi taimikuolemaa.

– Jääväthän ne vähän kaivertamaan, että miten se on mahdollista tällä hoidolla. En olekaan niin hyvä tässä. Se palauttaa maanpinnalle, Holm nauraa.

Kun hän lähtee reissuun, auttaa perhe kukkien kastelussa, ja jos talo jää kokonaan tyhjäksi, löytyy apu silloinkin läheltä.

– Kukka-apua saa aina naapurista. Täällä on kaikilla kukkia.

Talvisin Holm täyttää terassin lyhdyillä, valoilla, luonnonmateriaaleista tekemillään asetelmilla ja kanervilla.

Olo ei ole minään vuodenaikana alaston. HÄSA