Maasto on nyt monin paikoin kuivaa – Janakkalassa paloi satoja neliöitä metsänpohjaa

Janakkalan Hirviniementiellä paloi tiistai-iltana noin 300 neliömetriä metsänpohjaa. Pelastuslaitos sai hälytyksen palopaikalle hieman ennen iltaseitsemää ja pystyi rajaamaan melko nopeasti paloalueen, eikä merkittävää leviämisen vaaraa enää ollut puoli tuntia myöhemmin. Pelastuslaitoksen mukaan pihan nurmen kulotus oli karannut omistajan hallusta. Paikoilta, joihin aurinko on pääsyt paistamaan, maasto on tällä hetkellä hyvin kuivaa. Monin paikoin Suomea on...

