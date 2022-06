Harvennushakkuualueella syttyi tiistai iltana maastopalo Vähä-Evontiellä Hämeenlinnassa. Palon sammuttamiselle haasteita toivat hankala maasto, jossa on turvetta ja kiviä. Sammutustöitä on jouduttu osittain tekemään käsityönä. Päivystävän palomestarin, Marko Villasen mukaan jälkivartiointi palopaikalla jatkuu huomiseen aamukuuteen asti. Tulipaloa on ollut sammuttamassa yhteensä kuusi Kanta-Hämeen pelastuslaitoksen yksikköä. Tuli ehti polttaa Villasen mukaan noin 60x70metriä kokoisen alueen. Päivystävä palomestari...