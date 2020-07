Maastopalojen tähystyslentoja hoitaa yhä ikääntyneempi miehistö – Katso video Jukolan Pilottien tähystyslennolta

Maastopalojen tähystyslentoja on jouduttu suorittamaan yhä useammin edellisinä kesinä. Vapaaehtoistyönä suoritettavat tähystyslennot vaativat sitoutumista ja aikaa, mikä rokottaa nuorten lentäjien kiinnostusta.

Maastopalojen tähystyslentoja uhkaavat lentäjien ikääntyminen ja nuorien lentäjien puute.

– Olen hieman huolissani lentäjien määrästä pitkällä aikavälillä. Suomessa osalla alueista lentäjien keski-ikä on jo korkealla, kertoo Pohjois-Suomen aluehallintoviraston pelastusylitarkastaja Mika Kurvinen.

Palotähystyslentoja hoitavat Suomessa lähinnä lentoseurat vapaaehtoisten voimin.

”Tähystyslentotoiminta on huomattavasti edullisempaa, jos vaakakupin toisella puolella on iso maastopalo.”

Tähystyslennot ovat tärkeitä, sillä niillä pystytään valvomaan laajoja harvaan asuttuja alueita maastopalojen varalta.

– Alueet, joita lentokoneilla valvotaan, ovat valtavan suuria.

Toisena syynä lentojen tekemiseen on niiden kustannustehokkuus.

Ilmasta käsin maailma saattaa näyttää pieneltä, mutta siltä näyttää myös tähystyslentoja suorittava kone.

Kopissa kohti taivaita

Hyvinkään lentokentällä lähtövalmiudessa odottaa tähystyslennoissa käytettävä vuoden 1982 nelipaikkainen Cessna F 172 -pienlentokone.

Koneen lentäjä, Jukolan pilotit ry:n varapuheenjohtaja Tero Nurmi toteaa, ettei pieni tihkusade haittaa lähtöön nousua, sillä kyseessä on paikallinen kuuro.

Jukolan pilotit ry vastaa Kanta- ja Päijät-Hämeen alueella lennettävästä reitti 8:sta.

Reitti 8 kestää normaalisti noin kaksi tuntia. Nurmen pisin tähystyslento on kestänyt noin neljä tuntia.

– Ennen lentoa ei välttämättä kannata juoda kahvia, Nurmi naurahtaa.

Lentokoneen takapenkille ahtautuessa tajuaa, kuinka pieni se onkaan. Tavallinen Renaultkin tuntuu Cessnaan verrattuna Hummerilta.

Tuulesta ja sateesta huolimatta kokenut lentäjä Nurmi saa koneen ilmaan vaivoitta.

Yläilmoissa näkyvyys on erinomainen. Koneesta on mahdollista erottaa alkavia maastopaloja noin 50 kilometrin säteellä.

Normaali nopeus tähystyslennoilla on 105 solmua, eli noin 194 kilometriä tunnissa.

Palojen havaitseminen yhteistyötä

Tähystyslennolla on yleensä mukana lentäjä ja tehtävänjohtaja.

– Tehtävänjohtajan tarkoituksena on olla yhteydessä viranomaisiin ja hoitaa radioliikennettä, paitsi ilmailuradiota. Palojen havaitseminen on yhteistyötä, Jukolan Pilottien puheenjohtaja Christopher Olijslager kertoo.

Jos tähystyslento huomaa reitillään maastopalon, ilmoittaa miehistö siitä hätäkeskukselle tai suoraan pelastusviranomaisille.

”Joillakin minimi on yhtä kuin maksimi, ja osalla määrä on moninkertainen. Miehistön koossa on hyvin suuria alueellisia eroja.”

– Kerromme palopaikan koordinaatit. Jäämme tarvittaessa neuvomaan pelastuslaitoksen yksiköitä veden saannissa ja paikalle pääsyssä, Nurmi kertoo.

Jukolan Piloteilla aktiivisia tähystyslennolle osallistujia on noin 40, joista 20 on lentäjiä.

Kurvinen kertoo, että minimimäärä lentäjiä yhdelle reitille on neljä ja tehtävänjohtajia 10.

Olijslager ei ole huolissaan ikääntyvästä lentomiehistöstä Hämeessä.

– Meillä lentäjien määrä on vielä hyvä. Nuoria lentäjiä tulee lisää, mutta vähän. Tiedän, että jossain asiat ovat huonommin.

Lentäjien korkeaan keski-ikään syynä hän näkee aikaa vievän sitoutumisen tähystyslentämiseen.

Määrärahat eivät usein riitä

Tähystyslentojen hankinnasta Suomessa vastaa Pohjois-Suomen aluehallintovirasto.

Pelastusylitarkastaja Kurvisen mukaan määräraha on 500 000 euroa vuodessa. Summa on pysynyt jo useina vuosina samana, eikä se usein riitä koko kesälle, vaan lisää on anottava.

– Tänä vuonna lisärahaa jouduttiin anomaan jo kesäkuussa. Jos lentomäärät eivät nouse hirveästi, pitäisi lisärahan riittää.

Olijslager kertoo lentomäärien riippuvan kesän keleistä. Siksi lennettävät vuorot voivat jakautua epätasaisesti.

Jukolan pilotit yhdistys on tänä kesänä lentänyt 20 lentoa, joista kaksi lennettiin toukokuussa ja 18 kesäkuussa. Heinäkuussa lentoja ei ole tarvinnut vielä lentää.

Vuonna 2018 lennettiin ennätysmäärä lentoja, yhteensä 1407 ympäri Suomea.

Tänä vuonna tahti oli melkein sama, mutta sateinen heinäkuu on vähentänyt lentojen määrää.

– Henkilöstö oli vuonna 2018 äärirajoilla lentomäärien kanssa, Kurvinen toteaa.

Yläilmoissa lentäessä on helppo kuvitella työn raskauden unohtuvan. Ainakin siihen ast, kunnes renkaat taas koskettavat maata. HäSa