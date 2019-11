Maistraatit ja Väestörekisterikeskus lyövät hynttyyt yhteen – Naimisiin pääsee edelleen maistraatissa, vaikka nimi muuten muuttuukin

Väestörekisterikeskus, maistraatit ja Itä-Suomen aluehallintovirastossa toimiva maistraattien ohjaus- ja kehittämisyksikkö yhdistyvät vuoden 2020 alussa yhdeksi virastoksi.

– Valmistelut ovat ihan hyvässä vaiheessa, vaikka paljon pientä järjestämistä on vielä jäljellä, kertoo uuden digi- ja väestötietoviraston pääjohtajana aloittava Väestörekisterikeskuksen ylijohtaja Janne Viskari .

Hallinnollisesti virasto rakentuu nykyisen Väestörekisterikeskuksen pohjalle.

Alueellisesta palvelusta valtakunnalliseen

Viskarin mukaan maistraattien osalta suurin muutos vuodenvaihteessa on se, että nykyisten yhdeksän maistraatin toimivalta muuttuu alueellisesta valtakunnalliseksi. Puhelinpalvelut hoidetaan vastedes valtakunnallisissa numeroissa.

Asiakkaat eivät ole enää sidottuja oma alueensa maistraatteihin, vaan asioida voi missä päin Suomea tahansa.

Maistraattien toimipisteet säilyvät nykyisellään ja myös niiden aukioloajat säilyvät ainakin tässä vaiheessa ennallaan.

– Joissakin toimipisteissä henkilökohtainen asiointi on aika vähäistä, joten voi olla, että joissakin tapauksissa lyhempikin aukioloaika riittäisi, Viskari arvioi.

Monet asiat, kuten muuttoilmoitukset ja nimenmuutoshakemukset, voi jo nyt hoitaa sähköisesti. Asiointia pyritään ohjaamaan entistä enemmän sähköisiin palveluihin, mutta kaikkia ei pakoteta käyttämään verkkopalveluja, vaan asioita on mahdollista hoitaa vastedes myös muilla tavoin.

Digitalisaation edistäminen

Uudella virastolla on noin 850 työntekijää eri puolilla Suomea.

– Väestörekisterikeskuksella ja maistraatilla on aika vähän päällekkäisiä toimintoja, joten mitään suurempia päällekkäisyyksien karsimista tai tehtäväkuvien järjestelyä ei tarvita. Väestörekisterikeskus on ollut tietojen ylläpitäjä ja maistraatit ovat toimineet asiakaspalveluverkostona, Janne Viskari summaa.

Digi- ja väestötietovirasto edistää nimensä mukaisesti yhteiskunnan digitalisaatiota, turvaa tietojen saatavuutta ja tarjoaa palveluja asiakkaiden elämäntapahtumiin.

– Yksi erityistehtävistämme on tarjota esimerkiksi muille virastoille ja kunnille käyttöön yhteisiä sähköisiä palveluita. Esimerkiksi Suomi.fi:n sähköisen postilaatikon kautta on mahdollista vastaanottaa ja toimittaa sähköisesti tietoja viranomaisille. Siellä on mahdollisuus myös allekirjoittaa sähköinen valtakirja.

Sähköisellä valtakirjalla voi esimerkiksi valtuuttaa toisen henkilön noutamaan itselle määrättyjä reseptilääkkeitä apteekista.

Väestörekisterikeskuksella ja Verohallinnolla on parhaillaan menossa myös kampanja, joka houkuttelee ottamaan käyttöön Suomi.fi-viestit. Jos palvelun ottaa käyttöön marraskuun loppuun mennessä, toimitetaan ensi vuoden verokortti paperipostin sijaan sähköisesti Oma Vero -palveluun.

Maistraatti säilyy sanana nimikilvissä

Digi- ja väestötietovirasto aloittaa uuden nimensä ja tehtäviensä lanseerauskampanjan joulukuussa. Pieni myönnytys viraston uusiin nimikilpiin tehdään.

– Siviilivihkimisten kohdalla on vakiintunut tapa puhua naimisiin menosta maistraatissa. Kyltteihin tulee siten yhä näkyviin myös sana maistraatti, tuleva pääjohtaja Janne Viskari kertoo. HäSa

