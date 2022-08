Markku Rimpelä ja Lauri Inna haluavat Porin kaupunginjohtajaksi – 29 haki virkaan, mukana myös ministeri

Porin kaupunginjohtajan virkaa haki keskiviikkona päättyneeseen määräaikaan mennessä 29 hakijaa . Hakijoiden joukossa on myös kaksi kantahämäläisille hyvinkin tuttua nimeä: Hämeenlinnan kaupungin strategiajohtaja Markku Rimpelä sekä vuosina 2015–2017 Hattulan kunnanjohtajana toiminut Lauri Inna. Valtakunnallisesti tunnetuin hakijoista on porilainen kansanedustaja Krista Kiuru (sd.), joka on palamaassa vanhempainvapaalta perhe- ja peruspalveluministerin tehtävään syyskuussa. Kiuru on myös entinen...