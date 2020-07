Markku Ritaluoma hakee KKO:sta laskennallista muutosta palkkansa palauttamiseen – Hän hyväksyy palkankorotuksensa mitätöinnin

Sunny Car Centerin SCC:n yrittäjä Markku Ritaluoma hakee korkeimmalta oikeudelta (KKO) valituslupaa vain jäähalliaition vuokrista ja osasta palkastaan, jotka hovioikeus määräsi hänet palauttamaan konkurssipesälle.

Ritaluoma hyväksyy muutoin hovioikeuden päätöksen, jolla hänet velvoitettiin palauttamaan noin 800 000 euroa korkoineen Sunny Car Centerin Hämeenlinna oy:n pesälle. Hän tyytyy myös tuomioistuinten ratkaisuihin, joilla hänen palkankorotuksensa peräytettiin.

Hovioikeus määräsi Ritaluoman palauttamaan pesälle noin 433 000 euroa palkkatuloja. Valituslupahakemuksessa lasketaan, että palautettavan palkan määrän pitäisi olla vajaa 60 000 euroa.

Verot siirretty Ritaluomalle

Korkeimmalta oikeudelta on saatava valituslupa ennen kuin alemman tuomioistuimen ratkaisun saa sen käsittelyyn. Jos kyse ei ole purkuhakemuksesta, valituksen saa käsittelyyn vain, jos sillä on ennakkopäätöksen luonne tai muu painava syy. Ritaluoma vetoaa hakemuksessaan sekä päätöksen ennakkoluonteeseen että painavaan syyhyn.

Korkeimmalta oikeudelta saadun julkisen valitushakemuksen mukaan hovioikeuden päätöksessä palautettavan palkan määrä on laskettu virheellisesti. Kaksi suurta virhettä ovat, että palautettava palkka on määrätty bruttomääräisesti ja että palautuspäätös koskee myös palkkaa, jota Ritaluomalle ei ole maksettu.

Ritaluoma vetoaa siihen, että maksamatta jätettyä palkkaa ei ole hyväksytty pesän velkojen valvonnassa hänen saatavakseen. Hovioikeus perusteli ylisuurten palkkojen palauttamista bruttomääräisinä sillä, että Ritaluoma voi hakea veroja takaisin verottajalta. Verottaja on kuitenkin määrännyt Ritaluoman itse maksamaan tilittämättömät verot. Ritaluoman mukaan verojen saaminen pesältä ei ole mahdollista, koska pesästä ei jää jako-osuutta veroihin.

Hovioikeus ei hyväksynyt SCC:n varoista Ritaluoman lähipiirille maksettuja Hartwall-Areenan aitiovuokria kuin pieneltä osalta. Ritaluoma pitää aitioiden vuokraamista asianmukaisena yhtiön markkinointina ja vuokrien tasoa oikeana. Valitushakemuksessa pidetään tärkeänä, miten yhtiön kuluja voidaan jälkikäteen arvioida taaksepäin ja asettaa johdolle niistä korvausvaatimuksia.

Oikeudenkäynti Ritaluoman palkankorotuksesta ja yhtiön varojen käytöstä on yksi oikeudenkäynneistä, joilla SCC:n konkurssipesä hakee takaisin yhtiön varoja. Alun perin pesä vaati Ritaluomalta noin miljoonan euron palautusta liian korkeasta palkasta ja yhtiön varojen käytöstä henkilökohtaisiin menoihin.

Käräjäoikeudessa ja hovioikeudessa Ritaluoma myönsi velvollisuutensa eräiden pienten summien palauttamiseen. Käräjäoikeus ja hovioikeus velvoittivat Ritaluoman lähes vaadittuihin korvauksiin.

Kiemunki yhä hovissa

Käräjäoikeus määräsi SCC:n entisen hallituksen jäsenen Iisakki Kiemungin, joka hyväksyi Ritaluoman palkankorotuksen, osallistumaan pienellä osalla Ritaluoman palkankorotuksen palauttamiseen. Kiemunki on valittanut päätöksestä hovioikeuteen, joka ei ole vielä antanut asiasta päätöstä.