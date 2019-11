Marraskuun ryhmä haluaa parempaa päihdekeskustelua – Varapuheenjohtajana hämeenlinnalainen kansanedustaja

Hämeenlinnalainen kansanedustaja Mirka Soinikoski (vihr.) valittiin varapuheenjohtaksi Marraskuun ryhmään, joka keskittyy päihdepoliittiseen keskusteluun. Ryhmä perustettiin eduskunnassa tällä viikolla.

– Päihteidenkin suhteen kaivataan näyttöön perustuvaa asiallista keskustelua, eikä sitä, että lööpit huutavat, Soinikoski sanoo.

Marraskuun ryhmä haluaa nostaa esille Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen linjauksia sekä maailman terveysjärjestö WHO:n suosituksia mutu-tuntuman sijaan.

– Yhteiskunnallinen päihdekeskustelu on tärkeää. Tupakka on hyvä esimerkki: ei tarvitse mennä kovin kauas taaksepäin, kun tupakoida sai monessa paikassa, mutta nyt tilanne on muuttunut, Soinikoski muistuttaa.