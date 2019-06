Tarmo Martikainen Pirkanmaan sairaanhoitopiirin johtoon

Pirkanmaan sairaanhoitopiirin uudeksi johtajaksi on valittu Tarmo Martikainen. Tällä hetkellä hän toimii tekonivelsairaala Coxa oy:n toimitusjohtajana. Koulutukseltaan 52-vuotias Martikainen on diplomi-insinööri. Hänellä on myös rahoituksen ja markkinoinnin MBA-tutkinto. Valinta ei...

Pirkanmaan sairaanhoitopiirin uudeksi johtajaksi on valittu Tarmo Martikainen. Tällä hetkellä hän toimii tekonivelsairaala Coxa oy:n toimitusjohtajana. Koulutukseltaan 52-vuotias Martikainen on diplomi-insinööri. Hänellä on myös rahoituksen ja markkinoinnin MBA-tutkinto. Valinta ei ollut yksimielinen, vaan Pirkanmaan sairaanhoitopiirin valtuusto äänesti siitä. Martikainen sai 39 ääntä 64:stä. Virkaa haki 15 henkilöä, joista kaksi veti myöhemmin hakemuksensa pois. Sairaanhoitopiirin nykyinen…