Matalapaine tuo sateita lauantaina länteen ja sunnuntaina itään – Mutta onko juhannuksena lämmintä?

Lauantain aikana Suomen varsin lämpimässä kesäsäässä tapahtuu muutos, kertoo Ilmatieteen laitos.

Lauantaille ennustetaan sateita ja viilenevää ilmaa Länsi-Suomeen.

– Etenkin Länsi-Suomessa paikallisesti sadetta voi kertyä 20–30 millimetriä, ihan kunnon sadealue, kuvailee Ilmatieteen laitoksen päivystävä meteorologi Ari-Juhani Punkka.

Sunnuntaina sateita saadaan taas Itä-Suomessa ja Länsi-Suomessa on jälleen poutaisempaa.

Lähes koko maassa on voimassa metsäpalovaroitus. Tämä tarkoittaa sitä, että avotulen tekeminen on kielletty. Lapissa Pohjois-Lappia lukuun ottamatta on vaarallisen kuivaa.

Punkan mukaan erittäin kuiva maasto ja voimakas etelätuuli tekisivät palon hallinnasta vaikeaa, mikäli tuli lähtisi leviämään maastossa.

Viikonlopulle ennustetut sateet tuovat helpotusta maaston kuivuuteen. Punkan mukaan jokainen satanut millimetri on kuivuudessa hyödyksi, vaikkei tilanne muutukaan hetkessä.

Tulevalla viikolla taas poudasta matalapaineeseen

Tuleva viikko alkaa aurinkoisena.

– Maanantai on monin paikoin kaunis kesäpäivä, sanoo Punkka.

Tiistaina sää muuttuu taas epävakaaksi. Punkan mukaan luvassa on voimakkaita tuulia, mikä voi mahdollisesti aiheuttaa myös vahinkoa.

Tällä hetkellä on vielä epäselvää, mihin kaikkein voimakkaimmat tuulet osuvat. Veneilijöiden kannattaa ottaa huomioon mahdolliset kovat tuulet.

Alustava ennuste lupaa keskimääräistä lämpimämpää juhannusta

Juhannusviikolla keskimääräistä lämpimämpi sää on todennäköisempi kuin keskimääräistä viileämpi. Koko Euroopan koillisnurkassa, johon Suomikin kuuluu, poikkeama keskiarvoisesta lämpötilasta on ennusteen mukaan kaikkein suurin.

Myös juhannuksen jälkeen lomasäiden ennustetaan jatkuvan lämpiminä.

Pitkän ajan ennusteet eivät välttämättä pidä paikkaansa, vaan tarkentuvat ajan mittaan. Pitkät ennusteet eivät myöskään kerro yksittäisten päivien tilanteesta.