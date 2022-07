Matka lähimmälle pankkiautomaatille voi Kanta-Hämeessä olla pisimmillään lähes 27 kilometriä – tuoreessa selvityksessä kartoitettiin pankkiautomaattien saatavuuseroja

Pankkiautomaattien saatavuudessa on eroja Kanta-Hämeen kuntien kesken, selviää vertailupalvelu VertaaEnsin.fi tekemästä selvityksestä. Kanta-Hämeen kunnista lyhin matka lähimmälle automaatille on Riihimäellä, jossa lähimmälle automaatille on matkaa keskimäärin neljä kilometriä. Pisimmät matkat kuljetaan puolestaan Tammelassa, jossa matka lähimmälle automaatille on 26,7 kilometriä. Eniten pankkiautomaatteja Kanta-Hämeen kunnista löytyy Forssasta, jossa on 2 072 asukasta yhtä pankkiautomaattia kohden. Vähiten...