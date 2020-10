Matkailuyrityksille tarjolla sparrausta ja stipendejä – Hämeenlinnan matkailun kehittämisestä vastaa nyt Linnan Kehitys

Kaupungin elinkeinoyhtiö Linnan Kehitys oy on lokakuun alusta lähtien ollut vastuussa Hämeenlinnan matkailuelinkeinon kehittämisestä.

– Neuvottelemme kaupungin kanssa nyt siitä, mitä se odottaa yhtiön tekevän hämeenlinnalaisen matkailun eteen. On myös epärealistisia odotuksia resursseihin nähden, joten on tärkeä saada tietää myös se, mitä me emme tee ja viestiä näistä mahdollisimman selkeästi eteenpäin, toteaa Linnan Kehitys oy:n toimitusjohtaja Kari Saarinen.

Saarisen mukaan Hämeenlinnan matkailuelinkeinon kehittämisohjelman raamit valmistunevat marraskuun aikana.

Kaupunki tyytymätön edeltäjään Elinvoimaa Hämeeseen -yhdistykseen

Hämeenlinnan kaupunki irtisanoi 30.9. matkailun edistämistä koskevan sopimuksen Elinvoimaa Hämeeseen -yhdistyksen (EVH) kanssa oltuaan tyytymätön sen toimintaan.

Alun perin Hämeenlinna sopi EVH:n kanssa 150 000 euron vuotuisesta vastinrahasta vuosille 2019–2021. Rahoituksen edellytys oli, että toinen puoli saadaan koottua yksityiseltä sektorilta. Myöhemmin rahoitus muutettiin vuotuiseksi 50 000 euron avustukseksi ja 100 000 euron vastinrahaksi.

EVH on yritysvetoinen, maakunnallinen matkailuorganisaatio, jonka tavoitteena on edistää Kanta-Hämeen matkailullista vetovoimaa ja elinvoimaa sekä lisätä Hämeenlinnan kaupungin tunnettuutta.

Rahoitusta todennäköisesti luvassa 150 000 euroa vuodessa

Kaupunki ei ole vielä tehnyt päätöstä, millä summalla se tänä vuonna rahoittaa Linnan Kehityksen matkailunedistämistoimia.

– Olen ymmärtänyt, että ensi vuodelle tuo 150 000 euron summa olisi meille kirjattu kaupunginjohtajan budjettiesityksessä, joka vahvistetaan 9. marraskuuta kaupunginvaltuuston kokouksessa, Saarinen kertoo.

Toimitusjohtajan mukaan rahalla innovoidaan matkailuyrityksiä ja sparrataan niiden liiketoimintasuunnitelmia sekä autetaan rahoituksen, työvoiman ja kansainvälistymisen kanssa.

Jo vuosia kaupunki on ostanut Linnan Kehitykseltä kaupunkimarkkinointia 200 000 eurolla.

– Tästä summasta noin 50 000 euroa voisi laskea matkailumarkkinointiin. Se vaihtelee vuosittain. Päätämme aina kaupungin kanssa yhdessä, minkälaisia markkinointikampanjoita Hämeenlinnasta teemme.

Linkroom-toimintaa myös matkailuyrittäjille

Linnan Kehitys on palkannut ainakin syksyksi osa-aikaiseksi matkailuasiantuntijakseen toimintaa kehittämään Seppo Saarisen, joka on kaupungin Matkailu- ja tapahtumat -ekosysteemin vetäjä.

Lisäksi Linnan Kehityksen markkinointiviestintätiimi tukee matkailunedistämistyötä.

Yhtiö myös laajentaa Linkroom-toimintaansa matkailuun.

– Matkailuyrityksille annetaan mahdollisuus saada sparrausapua liiketoiminta-ajatuksiinsa sekä stipendejä eli rahoitusta uuteen liiketoimintaideaansa, Kari Saarinen avaa.

Yhteistyötä tunnusteltu Hattulan ja Janakkalan kanssa

Saarinen kertoo jo keskustelleensa Hattulan ja Janakkalan kunnanjohtajien kanssa yhteistyöhalukkuudesta matkailuelinkeinon edistämiseksi.

– Olisi luontevaa tehdä seudullista yhteistyötä, koska meillä on aika yhtenäinen elinkeinoalue. Tätä kautta voitaisiin saada enemmän tekijöitä ja rahaa. Kummassakin kunnassa on aika uudet kunnanjohtajat, joten keskustelu oli enemmänkin tutustumisjuttelua. HÄSA