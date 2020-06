Matkoja Baltiaan myydään jo – Rajoitusten lieventämistä odottavat matkanjärjestäjät syyttävät hallitusta aikailusta

Matkanjärjestäjät myyvät jo täyttä häkää matkoja Baltian maihin, vaikka Suomen matkustusrajoitukset ovat yhä voimassa.

Viro, Latvia ja Liettua ovat poistaneet suomalaisilta matkustusrajoitukset. Suomi ei ole helpottanut matkustusrajoituksiaan, joten Baltian maiden kansalaiset eivät pääse Suomeen turisteina.

Suomalaiset pääsevät Baltiaan, mutta Suomen viranomaiset kuitenkin yhä suosittelevat välttämään matkustamista ja kahden viikon karanteenia.

– Jos rajoituksia ja suosituksia lievennetään, aloitamme päivämatkojen järjestämisen ensi viikolla, kertoo hämeenlinnalaisen Hämebussin toimitusjohtaja Joonas Nieminen.

Nyt halutaan matkoille

Hämebussin lisäksi muun muassa Ikaalisten Matkatoimisto ja Matkapojat markkinoivat matkoja Baltian maihin.

– Ihmiset haluavat jo matkalle. Nyt kun matkailu on taas turvallisempaa, ovat monet jo kyselleet matkoja, Nieminen kertoo.

Suomessa on kova paine matkustusrajoitusten ja -suositusten purkamiseen. Baltian maissa on hyvin vähän koronatartuntoja. Ne ovat vapauttaneet matkustuksen Suomesta, koska täälläkin epidemia on laantunut.

Viro salli vapaan matkustuksen maahan 1. kesäkuuta alkaen kaikista Schengen-maista, joissa kahden viime viikon on ollut vähemmän kuin 15 sairaustapausta 100 000 asukasta kohti. Suomessa näiden sairastapausten määrä oli tiistaina kuusi.

Sisäministeri Maria Ohisalo (vihr.) ilmoitti viime viikolla, että hallituksen on tarkoitus purkaa matkustusrajoituksia asteittain kesäkuun puolivälistä lähtien. Päätöksiä ei kuulunut vielä tiistaina.

Tilanne käsittämätön

– Suomi on auttamattomasti myöhässä. Tilanne on käsittämätön, sanoo Ikaalisten Matkatoimiston toimitusjohtaja Esa Talonen.

Talonen kertoo, että matkatoimistona heidät ovat sidottu virallisiin matkustussuosituksiin. Ensi viikon matkat, joita nyt markkinoidaan, on peruttava, jos hallitus ei muuta matkustussuosituksia.

– Hallitus aikailee. Tautitilanteen näkökulmasta tilanne on aivan käsittämätön. Pirkanmaalta on paljon vaarallisempaa matkustaa Uudellemaalle kuin Viroon.

Talonen sanoo, että tilanne on matkanjärjestäjille karmea. Yritysten toiminta on jo pitkään ollut täysin pysähdyksissä.

– Suomi kulkee nyt jälkijunassa eikä saa päätöksiä aikaan. Ymmärtääkseni takana ovat myös ideologiset perustelut.

Matkapojat tähtää heinäkuulle

Matkapoikien toimitusjohtaja Ari Penttilä sanoo, että yhtiö laittaa voimansa siihen, että Baltiaan matkustaminen avautuu heinäkuun alusta. Yritys kuitenkin markkinoi jo kesäkuulle Viron matkoja.

– Näyttää siltä, että patoutunutta tarvetta on nimenomaan Tallinnan matkoille.

Penttilä kertoo, että yhtiöstä ollaan joka päivä yhteydessä heidän päämiehiinsä matkoista.

– Meillä on aimo annos toiveikkuutta, että päätös matkustusrajoituksien lieventämisestä tulisi nopeasti. HÄSA