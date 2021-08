Matti Häppölä on Janakkalan positiivisin: "Aina mukana talkoissa kuin talkoissa"

Janakkalan positiivisimmaksi 2021 on valittu Matti Häppölä Tarinmaalta. Häppölä tunnetaan monitaitoisena ja ystävällisenä yhdistysaktiivina, joka pitää huolta kotikylänsä miljööstä kuin omastaan. Häppölä on vuonna 2014 perustetun Tarinmaan seudun kyläyhdistyksen kantavia voimia ja aktiivinen jäsen myös Janakkalan Luonto ja Ympäristö ry:ssä. – Hän on saamaan aikaan idearikas tulevaisuuteen katsova visioija ja käytännönläheinen käsistään taitava toteuttaja, joka…