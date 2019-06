McLarenilla ajava tietää, että superautolla ajo vaatii siviilirohkeutta – Jaakko Pitkäjärvi puhuu aiheesta, jotta muutkin uskaltaisivat

Tässä on mies, jonka auto on arkipäivisin parkissa torin laidalla Sibeliuksenkadulla.

Kyse on tietenkin oranssinhehkuisesta McLarenista, jonka kohdalla jokainen hidastaa vauhtia ja kurkkaa sisään.

Jaakko Pitkäjärvi on tottunut tuijotukseen. Tuijottajat ovat sekä miehiä että naisia, nuoria ja vanhoja.

Autolla saisi kyllä naisia, mutta Pitkäjärvellä ei ole moiseen tarvetta.

Pitkäjärvelle automatka on aina elämys. Hän asuu Lempäälässä ja käy Hämeenlinnassa töissä yksityislääkärinä.

Hanskat kädessä rattiin

Luksusautoissa miestä kiinnostaa tekniikka. McLarenissa kaikki on hiilikuitua. Se mahdollistaa auton muodot, jotka hivelevät Pitkäjärven silmiä.

– Ei tällaisia muotoja voi tehdä metalliseen autoon.

Autoon mennessään Pitkäjärvi koputtaa oransseista ajokengistään hiekat pois ja sujahtaa sisään takapuoli edellä. Ajohanskat odottavat ajajaa repsikan paikalla.

– Olen tottunut ajamaan tehokkaita autoja hanskat kädessä ja ajokengät jalassa. Auto pysyy kovassa vauhdissa paremmin käsissä.

Tässä autossa pieni hipaisu riittää, että auto kiihtyy huimaan nopeuteen, jollaisia ei Suomen teillä saa luvan kanssa ajaa.

– Nämä ovat jänniä laitteita. Eihän näitä voi vuokrata, joten pitää olla oma, jotta pääsee oikeasti ajamaan.

Ei turhia klumeruuleja

Tekniikan lisäksi auton luonne kiehtoo Pitkäjärveä tekniikan ohella. Ulkonäkö on harmoninen.

Auton karheus myös miellyttää. Esimerkiksi ratissa ei ole mitään ylimääräistä vaan se on tehty rata-ajoa varten yksinkertaiseksi.

– Mutta kovissa nopeuksissa tämä on häijy vehje. Meno on aika rajua, kun on ylitetty 250 kilometriä tunnissa. Auto vain syöksyy asvalttia pitkin ja pitää aika kovaa meteliä.

Pitkäjärvi on ammatiltaan lääkäri. Hän vertaakin auton kiihtyvyyttä aivastukseen.

– Silmänräpäyksessä se lähtee.

30 maalikerrosta

Pitkäjärvi ajaa McLarenillaan toista kesää. Viime kesänä ajoaika jäi lyhyeksi, koska auto lähti radalla käsistä. Toisen oven korjaamiseen meni aikaa ja ammattimaalari joutui maalaamaan oven 30 kertaa ennen kuin onnistui.

– Kolmikerrosmaalin valon taittuminen on niin vaikeaa saada onnistumaan.

Mittarissa on tällä hetkellä yli 16 000 kilometriä. Auto on käyttöautona etenkin kesällä.

Pitkäjärven mukaan superautolla ajo vaatii siviilirohkeutta. Moni varakas jättää superauton ostamatta, koska ei jaksa ihmisten katseita tai kyselyitä.

– Se on auto muiden joukossa, eikä tee elämääni onnellisemmaksi. Toki se on oikein mielenkiintoinen laite.

Pitkäjärvi miettii, ettei siitä ole kuitenkaan kovinkaan pitkää aikaa, kun hän potkiskeli renkaita ja haaveili superautosta.

Nykyinen leasing-järjestelmä on helpottanut superautojen hankintaa. Ostaja maksaa myyjälle kuukausittain leasing-maksua autosta, jolloin autovero on paljon pienempi kuin suoralla kaupalla.

– Ei minulla sellaisia summia ole, että kävelisin sisään ja maksaisin tämän käteisellä. Rahoitettuja autoja on helpompi hankkia ja siksi niitä näkyy myös katukuvassa enemmän. Suomessa olisi paljon ihmisiä, joilla olisi varaa ostaa auto omaksi.

Lempäälässä sijaitseva Luxury Collection on tehnyt helpoksi sekä auton hankkimisen sekä auton huollon.

– Siellä pystyy teettämään kaikki autoon liittyvät jutut. Lähin merkkikorjaamo on Tukholmassa. Jos ei Lempäälän liikettä olisi, joutuisin aika paljon yksin pähkäilemään.

Naapurikateus ei näy

Suomalaisia sanotaan kateelliseksi kansaksi. Pitkäjärvi on eri mieltä. Hän ei ole kuullut kateellisten panetteluja vaan yksinomaan myönteisiä kommentteja.

– Ihmiset nostelevat peukkuja ja kuvaavat autoa. Aina joku tulee myös juttelemaan.

Tosin vaaratilanteita syntyy melko usein, kun Pitkäjärvi huomaa, että toiset kuskit kaivelevat kännyköitä esiin ja kuvaavat harvinaista ajokkia kesken ajon.

Juttu on julkaistu Hämeenlinnan Kaupunkiuutisissa 12.6.2019.