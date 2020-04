"Melkoista säätämistä", sanovat Hämeen Sanomien uutispäällikkö, toimittaja ja valokuvaaja etätyöskentelystä

Hämeen Sanomien aina muuten niin vilkas toimitus Kajamäessä on hiljentynyt.

Jompikumpi uutispäälliköistä on paikalla koordinoimassa toimintaa, ellei satu pitämään etäpäivää, joku satunnainen toimittaja naputtaa tekstiä työpisteellään, valokuvaaja käy silloin tällöin kääntymässä tekemässä kuvat valmiiksi.

Iltavuoroon tulevan toimitussihteerin on tultava fyysisesti paikalle, koska hän kokoaa seuraavan päivän lehden. Taittajat tekevät pääosin työtä etänä, mikäli vain sähköiset yhteydet toimivat. Jos eivät, edessä on paluu työpaikalle.

Suurin osa toimituksesta ja muustakin henkilökunnasta on siirtynyt koronavirustilanteen vuoksi etätöihin koteihinsa, joihin on perustettu mitä moninaisimpia etäkonttoripisteitä.

Susanna Kinnari, uutispäällikkö

”Onhan tässä ihan hirveä mylly päällä koko ajan. Uutistulva on mahdoton, ja tilanteet voivat vaihdella päivän aikana moneenkin kertaan. Uutisvirtaa täytyy seurata koko ajan.

Etänä toimiminen aiheuttaa paljon ylimääräistä rumbaa, koska yhteydenpitoon menee nykyään ihan hirveästi enemmän aikaa. Sähköpostit, Teams ja puhelin laulavat jatkuvasti.

Haastattelut pyritään hoitamaan pääasiassa puhelimitse. Esimerkiksi henkilöhaastattelut, joihin toimittaja yleensä lähtee paikan päälle, tehdään nyt puhelimella. Toisaalta, mitään ei myöskään tapahdu, koska kaikki tapahtumat on peruttu.

Aikaisemmin toimittajat ja kuvaajat liikkuivat työparina paljon yhdessä keikoilla, nyt kuvaajat liikkuvat enimmäkseen yksin. Omia kuvaajia on ohjeistettu, että ei mennä ihmisten koteihin kuvaamaan, vaan kuvaukset sovitaan ulos. Jos kuvattava kuuluu riskiryhmäläisiin, hänet kuvataan esimerkiksi ikkunan takaa. Julkisissa tiloissa, kuten kaupoissa, saa käydä sisällä kuvaamassa.

Tämä on itsellekin uusi tilanne, koska en ole aiemmin tehnyt työtäni etänä. Niin minä kuin suurin osa toimittajista on joutunut kotikonttorissaan ottamaan etänä järjestelmät haltuun, mutta se on sujunut ihan älyttömän hyvin.

Tilastot kertovat, että meitä luetaan nyt enemmän kuin koskaan ja että meidän tekemällemme sisällölle on todellakin kysyntää.

Yhteydenotot lukijoilta ovat lisääntyneet selvästi, mikä on tosi hyvä asia. Yritämme ottaa lukijoiden näkökulmia huomioon jutuissa.

Mitään muuta napinaa ei ole tullut kuin siitä, miksi me emme jaa juttuja ilmaiseksi. Se ei ole tietenkään mahdollista, koska toimittajien palkat pitää maksaa. Koronakriisi koettelee kaikkia yrityksiä, myös meitä. Kun yrityksillä menee heikommin, se näkyy lehtien ilmoitustuloissa.

Ihmisille pitää tarjota muutakin luettavaa kuin vain koronaa. Yritämme kaivaa erityisesti viikonvaihteeseen muutakin luettavaa ja myönteisiä tarinoita. On tärkeää, että ei synny epätoivon kierrettä.”

Veli-Matti Virtanen, Hämeenlinnan kaupunkitoimittaja

”Saman työhuoneen käytöstä aiheutuu päivittäiset sumplimiset lukiossa opettavan vaimon kanssa siitä, kumman työtehtävät tarvitsevat enemmän omaa rauhaa. Kotona asuva lukiolainen etäopiskelee omassa huoneessaan.

Olen tehnyt monta päivää töitä myös keittiön pöydän ääressä, ja se on ergonomialtaan vihonviimeinen paikka.

Koska kuulun riskiryhmään, hoidan kaikki haastattelut puhelimella, koska en halua riskeerata itseäni enkä muita. Siinä on se huono puoli, että epävirallista smalla talkia ei ole. Sanaton viestintäkin viestii todella paljon, mikä yleensä aiheuttaa lisäkysymyksiä. Mutta eipähän tule syötyä infotilaisuuksissa kampaviinereitä, mikä on urheilijalle tietysti hyvä.

Muutama infotilaisuus on hoitunut Teamsin kautta. Jos videokeskustelulla on hyvä vetäjä, info on napakampi ja keskittyneempi kuin normaalisti. Vaikka olen tietotekninen urpo, kaikki on kuitenkin hoitunut hyvin.

Onhan tämä tuonut tavattomasti säätämistä, kun asiat täytyy briiffata kaikille erikseen. Työn vastapainoksi käyn melkein joka päivä lenkillä, mutta katselen samalla ympärilleni, olisiko tuossa tai tuossa jutun aihetta.

Itselläni ei ole ollut kovin paljon korona-aiheita, koska kaupungin päätöksentekomekanismi rullaa entiseen tapaan. Vain kokoukset on siirretty etäkokouksiksi.

Koska olen hyvin epäsosiaalinen ihminen, voisin jatkaa etätyöskentelyä vuositolkulla – villasukat jalassa.”

Pekka Rautiainen, valokuvaajien esimies ja valokuvaaja

”Briiffaukset keikoista tulevat sähköisenä. Nyt asioita pyöritellään sähköposteilla, viesteillä ja puhelimitse.

Olen ohjeistanut kuvaajat ja korostanut käsihygieniaa, sisätiloihin ei mielellään mennä ja kuvattaviin ihmisiin pidetään selkeä etäisyys. Paljon kuvataan ulkona tai ikkunan läpi pitkiä putkia hyödyntäen. Toki se vaikuttaa valokuviin, kun ei enää pääse niin lähelle kuvattavia. Nyt täytyy improvisoida paikan päällä.

Meidän vakituisten kuvaajien ei tarvitsisi välttämättä käydä toimituksessa paikan päällä lainkaan, jos tiukka paikka tulisi, sillä pystymme lähettämään kuvat vaikka keikalta suoraan sähköisesti.