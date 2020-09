Meloja huolestui: Miksi Hiidenjoessa kelluu kakkalautta Turengin kohdalla?

Harvialassa asuva Timo Mäki havaitsi maanantai-iltana melontareissullaan Hiidenjoella puomitetun alueen, jossa näytti lilluvan ilmiselvää ulostetta.

– Huolestuttaa, mitä Hiidenjoella on puomitettu, kun kuntakaan ei ole tiedottanut asiasta mitään, Mäki sanoo.

Janakkalan Veden toimitusjohtajan Liisa Piirtolan mukaan Mäen havainto oli oikean suuntainen: Hiidenjoessa lilluu suojapuomien välissä vedenpuhdistamolta läpi laskettua ainetta.

– Kesällä oli kaksi rankkasadetta, jotka nostivat vedenpuhdistamolle tulleen vesimäärän niin suureksi, että puhdistamo jouduttiin ohittamaan joksikin aikaa.



Uutinen jatkuu kuvan jälkeen:

Turenkilaisten vessoistaan alas vetämät jätevedet laskettiin 18.6. sekä 30.6.-1.7. purkuojaa pitkin Hiidenjokeen, joka virtaa Vanajaveteen.

Kaikkiaan puhdistamon ohi laskettiin kahdessa erässä yli 500 kuutiometriä esikäsiteltyä jätevettä. Piirtolan mukaan joukossa on koko massaan nähden vain pieni määrä ulostetta, joka on hajonnut luonnossa jo pitkään. Pääosa jätevedestä on pesuvesiä kotitaluksista ja teollisuudesta.

Purkuoja siivottiin jo heinä-elokuussa, mutta pelastuslaitoksen tuomien puomien välissä Hiidenjoella kelluu vielä hajoamassa olevaa pintalietettä.

Janakkalan Veden mukaan Hiidenjoen vedenlaatu ei vaarantunut. Tähän vaikutti osaltaan myös sateiden kasvattama virtaus.



Uutinen jatkuu kuvan jälkeen:



Janakkalan ympäristöpäällikkö Heikki Tammisen mukaan kunnassa on pohdittu sokeritehtaan yhden entisen puhdistusaltaan valjastamista vesilaitoksen käyttöön vastaavia tilanteita varten.

– Sokeritehtaalla on näitä valtavia altaita, jonne johdettiin juurikkaiden pesuvesiä. Ohi juoksutetun jäteveden voisi joko antaa olla siellä tai sen voisi palauttaa myöhemmin putsattavaksi. HäSa

Uutista korjattu 29.9. klo 17.00: Täsmennetty tietoa vedessä kelluvasta aineesta, vain osa siitä on ulosteperäistä.