Messut ovat leipurille rankka työrupeama – Sirkku Tasala tarjoili maistiaisia liukuhihnalta ja sai jännetupentulehduksen

Tuulosrievä kiertää kesäisin messuja kovaa tahtia. Elomessuilla yrityksellä on ollut osasto ainakin 15 vuoden ajan.

Elomessut on yksi Hämeenlinnan suurimmista ja perinteisimmistä kesätapahtumista, jossa useat yritykset myös haluavat olla vuodesta toiseen esillä.

Tuuloslainen leipomo Tuulosrievä on ollut Elomessuilla ainakin 15 vuoden ajan.

– Me olemme leipomon yrittäjinä nyt viidettä vuotta ja tietääkseni yritys on osallistunut messuille ainakin kymmenen vuotta ennen meitä. Paikallisena yrityksenä messuille osallistuminen on melkeinpä velvollisuus, yrittäjä Sirkku Tasala sanoo.

Tasala sanoo, että Elomessut on hyvä paikka esitellä uusia tuotteita. Maistiaisia menee kuin liukuhihnalta.

– Viime vuonna voitelin maistiaisia niin paljon, että sain jännetupentulehduksen, hän nauraa.

Kuluva kesä on kuudes, jona Hämeen Sanomat järjestää Elomessut. Forssassa lehtikonserni puolestaan järjestää neljännet Heinämessut, jotka tällä kertaa on siirretty heinäkuusta jo kesäkuun puolelle eli 15.–16.6.

– Tänä aikana on ollut paljon näytteilleasettajia, jotka ovat olleet mukana joka vuosi. Vaihtuvuuttakin on sen verran, että tapahtumassa on yleisölle aina jotain uuttakin, Elomessujen asiakkuuspäällikkö Hanna Velin kertoo.

Velinin mukaan näytteilleasettajia messuille vetää muun muassa tapahtuman saama runsas näkyvyys.

– Lehtitalona markkinoimme voimakkaasti messuja, mikä on tärkeää näytteilleasettajille. Myös Elomessujen kotisivujen ja Facebookin kautta kävijät saavat runsaasti tietoa messujen tarjonnasta sekä ohjelma- ja aktiviteettivinkkejä.

Tuulosrievän Sirkku Tasalan mukaan messuosasto on tärkeä myynnillisesti ja markkinoinnin näkökulmasta.

– Osallistumme paljon markkinoille ja messuille lähiseuduilla. Erilaiset tapahtumat ovat kaupankäynnin ja näkyvyyden kannalta pienelle yrityksille tärkeitä tapahtumia.

Elomessuilla käy joka vuosi noin 45 000 vierasta ja näytteilleasettajia on noin 270 riippuen messuosastojen koosta.

– Viime vuonna messualue oli aivan täynnä, Hanna Velin kertoo.

Pääsymaksuttomuus on suuri syy siihen, että messut saavat niin suuren yleisön.

–Yleisön maksuttomuutta arvostavat sekä näytteilleasettajat että messuvieraat. Ilmainen sisäänpääsy houkuttelee piipahtamaan messualueella myös uudestaan, sillä koettavaa ja nähtävää alueella riittää kahdellekin päivälle.

Esiintymisaika messulavalla on niin haluttu, että yksittäisen esityksen aika roudaamisineen on jouduttu rajaamaan 15 minuuttiin.

– Saamme jatkuvasti yhteydenottoja halukkailta esiintyjiltä, mutta lava-aika on jouduttu rajaamaan näytteilleasettajille.

Lavalle haluavat varsinkin erilaiset harrasteseurat ja yhdistykset, joita näytteilleasettajista on noin 80.

– Monen urheiluseuran osastolla pääsee itsekin tutustumaan tai kokeilemaan lajia. Jos yleisen messuhulinan lisäksi haluaa kokeilla jotain itse, kannattaa messuohjelmaan ja karttaan tutustua etukäteen, Velin vinkkaa.

Viime vuonna suuren suosion saanut katujuna kulkee myös tänä kesänä Elomessuviikonlopun aikana.

Junan reittiä on hieman muutettu, ja kaupungille on lisätty yksi pysäkki. Junan uuden reitin ja pysäkkien sijainnit voi tarkistaa tapahtuman kotisivuilta sekä torstaina 8. elokuuta ilmestyvästä Elomessut-lehdestä.

Messut juontaa näyttelijä Miia Nuutila .

Ohjelmaa messuvieraille järjestävät myös Verkatehtaan lukuisat toimijat, kuten Yle Hämeenlinna, kaupunginteatteri, Arx, Bio Rex, Tanssikoulu TR Studio ja taidemuseo. HäSa

Elomessut 10.–11.8. Hämeenlinnan Verkatehtaan alueella la klo 10-18, su klo 10-17. Paasikiventie 2, Hämeenlinna.

Julkaistu Hämeen Sanomien kesälehdessä 21.5.2019. Lue koko kesälehti tästä linkistä.