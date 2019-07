Metallica elävöittää ravintolatoimintaa – Kantolaan pop up -ravintoloita, keskustassa juhlat jatkuvat aamuyöhön

Kantolan Metallica-konsertti tulee vilkastuttamaan ravintolatoimintaa Hämeenlinnassa. Kantolaan aukeavien pop up -ravintoloiden lisäksi myös kaupungin keskustan ravintolat ja yökerhot ovat varautuneet jättikonserttiin. Etelä-Suomen aluehallintoviraston ylitarkastaja Samuel Haatajan mukaan anniskeluoikeuksia on...

Kantolan Metallica-konsertti tulee vilkastuttamaan ravintolatoimintaa Hämeenlinnassa. Kantolaan aukeavien pop up -ravintoloiden lisäksi myös kaupungin keskustan ravintolat ja yökerhot ovat varautuneet jättikonserttiin. Etelä-Suomen aluehallintoviraston ylitarkastaja Samuel Haatajan mukaan anniskeluoikeuksia on haettu kahteen pop up -ravintolaan, jotka tulevat sijaitsemaan Luukkaankadulla Kantolassa. Kaikkien pop up -ruokaravintoloiden määrää on vaikea arvioida, sillä niihin ei tarvitse hakea lupia tai…