Metsähallitus toteuttaa Evon luonnonhoidollista polttoa valmistelevan harvennushakkuun

Noin 60-vuotiasta männikköä harvennetaan Tavilammen-Rillitien risteyksessä Evolla huhtikuun loppupuoliskolla. Tuleva polttoalue on reilun 11 hehtaarin kokoinen. Käsittelyalue on metsätalouden suojelumetsää ja toimenpiteen tavoitteena on luonnonhoito ja palojatkumon ylläpitäminen. Metsähallitus ilmoitti maaliskuussa, että vain luonnonhoidollisen kulotuksen valmistelevat hakkuut toteutetaan ennen Evon kansallispuistoesityksen käsittelyä. Evon harvennushakkuita ovat arvostelleet muun muassa ympäristöministeri Krista Mikkonen ja luonnonsuojelijat. – Luonnonhoidollisilla…