Metsäkonepalvelun johtoon John Deere Forestryn myyntijohtaja

John Deere Forestryn myyntijohtaja Janne Märkälä siirtyy Metsäkonepalvelun toimitusjohtajaksi. Märkälä ottaa tehtävän vastaan 1. elokuuta.

Yhtiön nykyinen toimitusjohtaja Timo Tolppa siirtyy eläkkeelle. Hän jatkaa toimintaa yhtiön hallituksessa.

– Tarjous tuli yllättäen, mutta innostuin välittömästi vastuullisesta tehtävästä oman alansa johtavassa ja erittäin hyvämaineisessa yhtiössä, Märkälä sanoo yhtiön tiedotteessa.

Hämeenlinnalainen Metsäkonepalvelu on puunkorjuuyhtiö. Konsernilla on yli sata metsätyökonetta ja noin 170 työntekijää Suomessa ja Ruotsissa. Sen liikevaihto on noin 30 miljoonaa euroa.