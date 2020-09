Mörkö viihtyy metsätaipaleiden takana – Metsurin työ ei ole vain pöpelikössä heilumista

– Kyllä tässä jonkinlainen mörkö täytyy olla, että viihtyy, kiteyttää hämeenlinnalainen metsuri Risto Keino työnsä vaatiman luonteenpiirteen.

Metsurin tulee olla valmis töihin lähes säällä kuin säällä ja olemaan yksin metsätaipaleiden takana kahdeksan tuntia päivässä.

Keinolle se ei ole mikään ongelma. Hän nimeää työn parhaiksi puoliksi sen, että saa suunnitella työpäivänsä oman aikataulun mukaan.

Risto Keino työskentelee Hämeen Metsänhoitoyhdistyksen palkkalistoilla.

Toisinaan metsuri kohtaa ”viheliäisiä työmaita.” Suurin syy viheliäisyyteen on keljussa säässä, mutta 20 vuotta alalla olleelle sekään ei enää ole merkittävä ongelma.

– Tähän on niin tottunut, eivät kelitkään enää niin haittaa. Vaihtoehdotkin alkavat olla vähissä, kun 57 on kohta mittarissa, mies naurahtaa.

Työ vuosien myötä keventynyt

Keinon mukaan metsureilla riittää töitä. Hänen kollegoistaan muutama on jatkanut metsurin töitä eläkeiällään ja Suomeen tulee työntekijöitä ulkomailta paikkaamaan työvoimapulaa.

Keinokin aikoo jatkaa ammatissaan vielä pitkään, jos vain terveyttä riittää.

– Alkaa olla kulumia. Vähän sellaisia vaivoja tulee itse kullekin.

Toisaalta metsurin työt ovat vuosien saatossa keventyneet. Suurin osa miehen työstä on raivaussahalla tehtävää taimikon perkausta ja harvennusta.

Nykyisin työkalenterissa on vain vähän, pääosin talvelle ajoittuvaa, raskasta moottorisahatyötä, joka vaatii nostamista ja kantamista.

Raivaussahatyö onnistuu Keinon mukaan ”vähän huonompikuntoiseltakin äijältä.”

– Vaihtelu on mieluisinta. Jos yhtä ja samaa koko ajan tekee, niin se alkaa tuntua puisevalta. Moottorisahatöissä tulee välillä vähän eri liikerataa, mutta raivaussahan kanssa, ei tarvitse kumarrella, eikä nostella.

Pakkanen kurittaa varpaita ja sormia

Parhaat sääolosuhteet ovat keväisin ja syksyisin. Erityisesti kuulaat pakkaspäivät.

Sen sijaan kovat helteet ja pakkaset ovat ulkotyötä tekevän painajaisia.

Kesällä riesana ovat itikat ja muut silmiin ja korviin tunkeutuvat hyönteiset, talvella pakkanen kurittaa varpaita ja sormia.

– Kyllä sitä on koitettu kahdeksan tuntia tehdä. Jos on aamulla mennyt, ei siellä kesken päivääkään ole tullut lähdettyä. Mutta raivaussahatyössä se on niin saakelin kylmää lumella ja pakkasella.

Kovimmilla, yli 20 asteen pakkasilla, työ käy jo ylivoimaiseksi. Vaikka metsuri kestäisi, niin työkalut eivät.

– Ei raivaussahoja ole oikein tehty talvikeleihin. Kalusto hajoaa, jos kovissa pakkasissa yrittää rääpiä. Ne ovat kovilla, kun pakkasessa niitä alkaa repimään käyntiin.

Metsurien perinteinen vaiva, valkosormisuus kehittyy työkalun tärinästä, joka aiheuttaa muutoksia verisuonten seinämissä.

– Vaikka nykysahojen ei pitäisi täristä, niin olen huomannut, että valkosormisuus on iskenyt. Auton lämmössä sormet menevät ihan valkoiseksi. Se on kuin kynsiä revittäisiin irti.

Ei pelkkää risusavottaa

Keinon mukaan metsurin silmän kehittymiseen menee vuosia.

Parasta oppia on, kun pääsee katsomaan itse raivaamaansa taimikon 10–15 vuoden päästä. Tosi konkarit ovat nähneet taimikon kasvun tukkipuiksi.

– Se voi tuntua, että tämä on vain risusavottaa, ja että se on ihan sama, miten siellä pöpelikössä heiluu, Keino kumoaa virhekäsityksen.

Metsurin on osattava ottaa taimikosta oikea määrä ja oikeanlaisia puita.

Keinon mukaan koivua jätetään herkästi liikaa ja niistä kasvaa karmeita ylispuita.

Rakentavaa palautetta nuorille

Keinon mukaan varsinkin vasta alalle tulleille pitäisi antaa rakentavaa palautetta työn jäljestä. Se nopeuttaa oppimista.

– Kyllä niistä virheistä sanotaan, mutta jos joku paikka on onnistunut, niin ei siellä juuri kuulu mitään. On jätetty vääriä puita, on harvennettu liikaa tai liian vähän. Nuoremmille se olisi tärkeää saada palautetta molemmista: Mikä meni hyvin ja mikä huonosti.

Keino kertoo, että nykyisin metsurien on tehtävä omavalvontaa, jossa he mittaavat alalle jäävät rungot. Miehen mukaan se on parantanut työn jälkeä kaikilla.

– Silmä väkisinkin tottuu, ettei puita jää liian tiheään. Ennen kun tehtiin vähän enemmän oman pään mukaan, silloin oli kirjavampaa työjälkeä.

Hyvä ammattilainen metsurista kehittyy, jos jaksaa Keinoin sanoin: monta vuotta kihnuttaa. HäSa

